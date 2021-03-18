Еще наши предки считали День весеннего равноденствия особым и магическим периодом. После него ночь перестает властвовать и становится короче, а день наоборот увеличивается. Почему этот день так важен, какой энергетикой обладает и что не рекомендуется делать в этот день – читайте далее.

День весеннего равноденствия считают астрономическим началом весны. Название "равноденствие" довольно интересно и означает, что во всех странах мира ночь и день будут длиться одинаковое количество времени.

К слову Что есть во время Великого поста 2021: календарь питания на каждый день

Дата и время весеннего равноденствия в 2021 году

Ежегодно дата весеннего равноденствия является другой, ведь промежуток между весенним и осенним равноденствием насчитывает около 365,24 солнечных суток. В 2020 году равноденствие наступило 20 марта в 05:49 утра, а в этом году событие состоится в субботу 20 марта в 11:37 по киевскому времени.



День весеннего равноденствия 2021: дата

День весеннего равноденствия является периодом, насыщенным мощной энергетикой. Именно в это время планета Земля будет расположена под таким углом к Солнцу, что его лучи будут направлены на экватор. Это событие ощутимо для каждого человека и очень важно для астрономии, ведь таких особых дней насчитывается всего несколько в году.

День весеннего равноденствия: ритуалы, которые нужно сделать 20 марта

Еще с древних времен День весеннего равноденствия очень почитался у наших предков. Люди считали его магической порой, которая имеет свой мистический смысл. В этот день для людей открывается масса возможностей в эмоциональном плане, которыми надо правильно воспользоваться. Для того, чтобы открыть для себя энергетические потоки не нужно "придумывать велосипед", ведь есть несколько простых ритуалов, которые помогут вам притянуть благосостояние и удачу.

Первым делом в день весеннего равноденствия необходимо убрать дом. Верят, что выметая и вымывая грязь из дома выбрасываются нищета и болезни. Чистота же в день весеннего равноденствия является едва ли не одним из важнейших факторов, которые будут влиять на будущее. Поэтому, стоит будет ее придерживаться. После уборки необходимо расставить в углах всех комнат дома по три копейки. Этот обряд откроет для вас денежные потоки и в самом быстром временем после его проведения стоит ожидать улучшения финансовых дел.



День весеннего равноденствия: ритуалы

Следующим, что нужно будет сделать – это избавиться от старых вещей, треснувшей посуды и вообще от всего хлама, что у вас есть. Задайте себе вопрос, действительно ли нужны вам некоторые вещи, которыми вы владеете; приносят ли они вам удовольствие; вы чувствуете себя комфортно рядом с ними. Необязательно нести все на помойку, ведь, возможно, некоторые ваши достояния находятся в хорошем состоянии. Стоит подумать, что существуют люди, которые нуждаются в помощи, поэтому вы "убьете два зайца" – сделаете добро другим и откроете для себя дверь к новому, избавившись от старого.

Популярным ритуалом на День весеннего равноденствия является загадывать желания и писать их на бумаге. Есть определенные правила, которых стоит придерживаться: формулируйте свои планы четко, до мелочей (если вы хотите машину, то указывайте название марки, цвет и т. п); составляйте свои планы в положительной форме (мысленно представляйте, что вы уже имеете то, что хотите); проставляйте дату, до которой вы хотели бы осуществить желаемое. Можно даже попытаться нарисовать свое желание, чтобы усилить веру в него.



В день весеннего равноденствия запишите на бумаге желание

В этот период времени откажитесь от негатива. Если есть вещи, которые вас беспокоят или вызывают гнев или печаль, то тоже напишите их на бумаге. Прочитайте все обиды вслух три раза и сожгите бумажку, говоря: "Я отпускаю и больше не принимаю". Так вы покажете, что больше не впустите в свою жизнь эти невзгоды.

Приятным и одновременно полезным станет еще один ритуал – очищение своего тела. Включите медитативную музыку, расслабьте свое тело, выбросьте все плохие мысли из своей головы, и просто постойте в душе под проточной водой. Поток воды позволяет смыть весь негатив и наполнить бодростью.

Что нужно сделать в День весеннего равноденствия 2021