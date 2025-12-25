Мало хто знає, що саме слово "вертеп" походить зі старослов'янської мови й дослівно означає "печера". Спочатку це був пересувний ляльковий театр, у якому розігрували біблійні сюжети про народження Христа. Втім, справжнього розквіту в Україні вертеп набув у добу бароко (XVII – XVIII століття).

Що цікаво, класичний портативний вертеп мав вигляд двоповерхового дерев'яного будиночка, де кожен рівень мав своє призначення. Так, на першому поверсі розігрували сатиричні інтермедії – короткі кумедні сценки з життя народу, а на другому – показували біблійну історію. З часом формат вистави змінився, адже, замість дерев'яних ляльок, на сцену вийшли реальні актори, пише 24 Канал з посиланням на сайт "Етнографія".

Відтоді театралізоване дійство стало живим і динамічним. Сьогодні вертепом ми називаємо групи колядників у святкових костюмах, які мандрують від хати до хати, прославляючи народження Спасителя.

Цікаво Сценарій вертепу на 15 ролей: повний текст з колядками, жартами та віншуваннями

Головні герої вертепу: що вони символізують?

Ангел – головний провісник народження Месії. Зазвичай цю роль доручають світловолосим та блакитнооким дівчатам або хлопцям, яких потім одягають у білосніжне вбрання з крилами та німбом. Саме Ангел несе головні атрибути свята – Вифлеємську зірку та дзвіночок, сповіщаючи про радісну новину.

Пастушки – перші, хто дізнався про народження Спасителя. Переважно вони вбрані у традиційний український одяг і тримають торбинки. За давнім звичаєм, саме в ці торби вдячні господарі кладуть гроші або солодощі.

Три царі – величні мудреці, що прийшли з дарами, зокрема з золотом, ладаном та смирною. На ці ролі обирають кремезних бородатих чоловіків. Їхні образи доповнюють довгі плащі та шапки та посохи.

Вертеп / Фото Freepik

Цар Ірод – ключовий антагоніст, який наказав вбити усіх немовлят, щоб позбутися майбутнього Спасителя. Для цієї ролі ідеально підходить хлопець з низьким, владним тембром голосу, що підкреслює жорстокість персонажа.

Смерть – символ справедливості та неминучої розплати. Вона приходить по душу Ірода за його страшні гріхи. Виконавець цієї ролі має бути високим на зріст і мовчазним, щоб додати своєму образу містичності, зазначає сайт "Українські традиції".

Чорт – найбільш динамічний та кумедний герой. Його завдання полягає в тому, щоб забрати душу Ірода до пекла. У перервах між основними сценами Чорт активно розважає публіку, наприклад, робить гримаси та жартома залицяється до дівчат.

Жид – традиційний персонаж, який супроводжує царя Ірода. Його роль у вертепі часто має інтерактивний характер. Так, Жид постійно шукає вигоду, виманює у глядачів смаколики та додає виставі елементів народної сатири.

У час, коли ми загадуємо різдвяні бажання і віримо в диво, маємо шанс створити його власноруч. Напередодні Різдва та Нового року Анастасія Зазуляк разом із редакцією 24 Каналу збирають кошти на бус VW T5 для 160 ОМБр. Ті, хто задонатить 200 грн і більше, автоматично стають учасниками нового iPhone 16 256GB.



А від редакції LifeStyle 24 за будь-який донат розіграємо квитки на виставу у театрі Заньковецької. Переможець сам зможе обрати дату і виставу, а також побуває на екскурсії за лаштунками. Донатьте на банку та подаруйте світлий вечір собі або рідним!

Коли колядують в Україні?