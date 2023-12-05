Зірка чи ангел: що має бути на верхівці ялинки для спокою в домі

Варто уважно підійти до вибору прикраси на верхівку ялинки. Зараз у магазинах є безліч варіантів. Одними з найпопулярніших вважаються ангел та зірка.

Люди навіть сперечаються про те, що ж повинно прикрашати верх ялинки. Для того, щоб відповісти на це питання, слід згадати історію та різдвяні традиції.

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Зірка чи ангел: що має бути на верхівці ялинки

Традиція встановлювати ангелів на верхівки ялинок бере свій початок з історії. Адже вони відіграли важливу роль під час першого Різдва. Річ у тім, що ангели відвідали Йосифа та Діву Марію, коли на світ мав з'явитися Ісус Христос. Вночі вони злетіли у небо над Вифлеємом, щоб сповістити людей про добру новину.

Тоді народ почав прикрашати верхівки дерев ангелами, щоб відсвяткувати народження Ісуса Христа. Існує думка, що вони відлякують злих духів у святковий період.

Прикраса ангела на ялинці / Фото Canva

За історією, перших ангелів для верхівок ялинок робили з натуральних недорогих матеріалів, наприклад, з соломи. А у XVII столітті європейці почали виготовляти їх зі скла. Сьогодні ж у магазинах можна побачити ангелів з різноманітних матеріалів.

Традиція встановлювати зірку на верхівки ялинок також прийшла до нас через різдвяну історію. Адже коли народився Ісус Христос, окрім ангелів, на небі з'явилася Вифлеємська зірка, яку ще називають Різдвяною. Вона повинна була показати людям дорогу до немовляти.

Отже, і зірка, і ангел пов'язані з народженням Ісуса Христа. Тож неважливо, що ви збираєтесь встановлювати на верхівку своєї ялинки цього року. Головне шанувати історію та різдвяні традиції.