Свято вже незабаром: коли буде Вербна неділя у 2024 році

Вербну неділю, одне з найважливіших релігійних свят, традиційно відзначають за тиждень до Великодня. Цього року православні християни та греко-католики святкуватимуть Воскресіння Христове 5 травня.

До Вербної неділі залишилось декілька днів, адже вона припадає на 28 квітня. Вже цього тижня люди підуть до церкви, аби святити гілочки верби. Більше про історію та традиції свята розповість LifeStyle 24.

Візьміть до уваги Страсний тиждень, Великдень та інші релігійні свята: православний календар на травень 2024

Вербна неділя: історія та традиції свята

У Вербну неділю згадується один з останніх днів Ісуса Христа перед розп'яттям. Зокрема, події, коли Господь увійшов в Єрусалим. Люди зустрічали його, кидаючи під ноги пальмові гілочки. Тому у деяких народах це свято називається Пальмовою неділею. У нас традиційним атрибутом вважається верба, яка символізує відновлення після довгої зими.

Вербна неділя 2024 / Фото Canva

За традицією, у цей день віряни йдуть до храму, де священники освячують гілочки верби. Вже вдома ними легенько б'ють родичів, які проспали службу. Важливо при тому сказати такі слова: "Не я б'ю – верба б'є / За тиждень Великдень / Недалечко червоне яєчко".

Протягом року освячену вербу зберігають біля ікони. У народі вірять, що вона оберігає будинок від зла та приносить усій сім'ї здоров'я. Цікаво, що у деяких регіонах України ці гілочки називають "котиками". У давні часи люди, які хворіли, або жінки, які не могли завагітніти, їх навіть їли. Також вербові гілочки несли на город, щоб захистити врожай від повені чи посухи.