Вербна неділя: як обрати "котиків" для освячення та правильно зберігати їх

Вербна неділя для українців – не менш важлива, ніж Великдень. У цьому році вербу святити потрібно 9 квітня. Це день Входу Господа в Єрусалим. Яку саме вербу потрібно обрати для цієї традиції та що робити зі старою – в матеріалі.

Багато де у світі цей день називають "Пальмова неділя". Адже за історією, саме пальмові гілки стелили на дорогу під час в'їзду Ісуса в Єрусалим. А вже на територіях, де пальми не ростуть, їх замінили вербою, яка якраз починає зеленіти й цвісти напередодні Великодня. Так і з'явилася традиція святити гілки цього дерева. До того ж верба вважається захисницею від зла, розповідає 24 Канал.

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Як вибрати вербу для освячення

Важливо пам'ятати, що освячується не верба, а люди, що прийшли до храму. Дерево ж за повір'ями вбирає в себе добру енергію, щоб потім цілий рік захищати дім. Тому не важливо, які це будуть гілки: їх можна знайти самостійно, або купити готові. Часто освячують гілля саме з "котиками", адже в цей час вони й проростають. Якщо Великдень пізній, тоді вже навіть можуть бути молоді листочки. У різних регіонах України складають найрізноманітніші вербові букети. Це може бути як самостійне гілля, так і з додаванням різних корисних трав. Останні роки вербові букети навіть стали частиною Великоднього декору. Обрати можна все, що до вподоби.

Якщо немає можливості піти до церкви, то освятити вербу можна й вдома. Це поширена практика в часи карантину та війни. Для цього достатньо в потрібний день окропити гілки святою водою та помолитись. Варто, щоб це зробив найстарший член сім'ї.



Вербові букети з декором / Фото Pinterest

Як зберігати вербу після освячення

Найперше, що потрібно зробити після освячення – це торкатися один одного гілочками й говорити "Не я б'ю, верба б'є. Будь здоровий, як вода, і багатий, як земля". Букет з верби потрібно поставити в домі біля ікон. Але не у воду, бо так вона зацвіте, відповідно й не збережеться довго. Якщо ж верба просто так зацвіла – це вважається доброю прикметою, але тоді її потрібно посадити десь за межами двору.



Вербовий букет з листям / Фото Pinterest

Куди подіти старі гілки

Зазвичай верба засихає за цілий рік у домі. Звісно, просто викинути освячені гілки не можна. Хорошим рішенням буде їх спалити, якщо у будинку є піч, або занести до церкви, де вербу спалять з молитвами. Також можна просто занести до лісу та залишити біля дерева верби.



Вербові букети / Фото Pinterest

Автор: Діана Сікорська