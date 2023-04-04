Цьогоріч Великий піст розпочався 22 лютого і закінчиться 6 квітня для римо-католиків, а у православних християн – розпочався 27 лютого і триватиме до 15 квітня. Відповідно католики святкуватимуть Великдень 9 квітня, а православні – 16 квітня. Що можна робити в останній –Страсний тиждень посту, а що – ні, розповість 24 Канал.

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Великий піст закінчується святом Входу Господнього до Єрусалиму, після чого починається окремий часовий відрізок – Страсний тиждень.

Що можна робити в Страсний тиждень

У понеділок у церкві розповідають, як Ісус прокляв безплідну смоковницю. Цього дня рекомендується прибирати в хаті, фарбувати, білити, ремонтувати й молитися.

У вівторок Христос викрив книжників і фарисеїв. Тож треба привести до ладу одяг, побутові речі. Все має бути попране і попрасоване.

Саме в середу Іуда вирішив зрадити Ісуса Христа за 30 срібників. Тому з цього дня починаємо підготовку до Воскресіння Ісуса Христа.



Піст / Фото Pexels

У четвер відбулися такі важливі події, як миття ніг Ісусом його учням, Таємна вечеря, зрада Іуди і молитва Христа в Гетсиманському саду. "Чистим" цей четвер назвали тому, що у цей день варто зробити омивання душі та тіла. Можна пекти паску і фарбувати яйця.

Страсна п'ятниця вважається найважчим і найсумнішим днем для християн, адже Ісуса Христа розіп'яли на хресті. Цього дня варто багато молитися і не займатися побутом.

У суботу Христа поховали. У церквах освячують паски та іншу великодню їжу.

Що не варто робити у Страсний тиждень

У Страсний тиждень не можна вживати молочні та м'ясні страви, рибу і яйця.

Заборонені будь-які веселощі, танці чи співи.

Інтимні бажання та сексуальні бажання – великий гріх.

Не можна відмовляти у допомозі в цей день. Вважається, що це сам Бог може щось просити людину.

Варто поважати один одному і не допускати сварки з близькими та рідними людьми.

Треба забути про заздрість, гнів, образи та брехню.

Автор: Вікторія Козар