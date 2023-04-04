Цьогоріч Великий піст розпочався 22 лютого і закінчиться 6 квітня для римо-католиків, а у православних християн – розпочався 27 лютого і триватиме до 15 квітня. Відповідно католики святкуватимуть Великдень 9 квітня, а православні – 16 квітня. Що можна робити в останній –Страсний тиждень посту, а що – ні, розповість 24 Канал.
До теми Можна їсти і м'ясо, і сир, і рибу: кому не варто дотримуватися строгого посту
Великий піст закінчується святом Входу Господнього до Єрусалиму, після чого починається окремий часовий відрізок – Страсний тиждень.
Що можна робити в Страсний тиждень
У понеділок у церкві розповідають, як Ісус прокляв безплідну смоковницю. Цього дня рекомендується прибирати в хаті, фарбувати, білити, ремонтувати й молитися.
У вівторок Христос викрив книжників і фарисеїв. Тож треба привести до ладу одяг, побутові речі. Все має бути попране і попрасоване.
Саме в середу Іуда вирішив зрадити Ісуса Христа за 30 срібників. Тому з цього дня починаємо підготовку до Воскресіння Ісуса Христа.
Піст / Фото Pexels
У четвер відбулися такі важливі події, як миття ніг Ісусом його учням, Таємна вечеря, зрада Іуди і молитва Христа в Гетсиманському саду. "Чистим" цей четвер назвали тому, що у цей день варто зробити омивання душі та тіла. Можна пекти паску і фарбувати яйця.
Страсна п'ятниця вважається найважчим і найсумнішим днем для християн, адже Ісуса Христа розіп'яли на хресті. Цього дня варто багато молитися і не займатися побутом.
У суботу Христа поховали. У церквах освячують паски та іншу великодню їжу.
Що не варто робити у Страсний тиждень
- У Страсний тиждень не можна вживати молочні та м'ясні страви, рибу і яйця.
- Заборонені будь-які веселощі, танці чи співи.
- Інтимні бажання та сексуальні бажання – великий гріх.
- Не можна відмовляти у допомозі в цей день. Вважається, що це сам Бог може щось просити людину.
- Варто поважати один одному і не допускати сварки з близькими та рідними людьми.
- Треба забути про заздрість, гнів, образи та брехню.