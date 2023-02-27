Цього року Великий піст розпочинається 27 лютого та закінчується 15 квітня для православних та греко-католиків, а для римо-католиків триває з 20 лютого по 9 квітня. Під час цього періоду віряни обмежують себе в їжі, однак не усім можна суворо постити, пише 24 Канал.

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Кому можна не дотримуватися Великого посту

Під час Великого посту віряни наслідують Ісуса Христа, який постив у пустелі протягом 40 днів. Тому перед Великоднем християни мають вчинити подібний подвиг, щоб очистити своє тіло та душу від гріхів.

Однак не всім людям варто дотримуватися суворого посту. Адже вірянам, в яких є проблеми зі здоров'ям, небезпечно забороняти собі вживати м'ясо, рибу, яйця та молочні продукти. Крім того, люди можуть перебувати в несприятливих умовах, коли обмеження в їжі можуть бути недоречними.

Постити не обов'язково таким категоріям людей:

Особам, які мають серйозні захворювання.

Вагітним жінкам та породіллям, котрі годують грудьми.

Дітям до 14 років.

Літнім людям від 60 років.

Особам, які перебувають в далекій дорозі понад 8 годин.

Тим, хто важко та багато працює.

Безхатькам, які просять милостиню.



Яким людям можна не дотримуватися строгого посту / Фото Pinterest

Такі люди повністю звільняються від строго посту. Однак за власним бажанням можуть дотримуватися обмежень в їжі, якщо це дозволяє їхнє самопочуття та стан здоров'я.

Підкреслимо, що протягом Великого посту заборони на вживання їжі можуть бути різними в той, чи інший день. Наприклад, у греко-католицькій церкві піст потрібно дотримуватися в понеділок, середу та п'ятницю. В ці дні не можна їсти м'яса. Однак у вівторок та четвер можна їсти будь-яку їжу. Крім того, в перший день Великого посту та Страсну п'ятницю вірянам варто обмежитися від вживання не тільки м'ясних, але й молочних страв.

Також варто пам'ятати, що під час Великого посту важлива не тільки заборона на їжу, але й також його духовний аспект. Оскільки піст – це ще й спосіб плекати у собі найкращі людські чесноти: добро, любов, милосердя та щирість намірів.



Великий піст 2023: кому можна не постити / Фото Canva