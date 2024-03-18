Кому можна не дотримуватися суворого Великого посту: повний список
Сьогодні православні та греко-католики мають перший день Великого посту. Традиційно він завершується перед Великоднем, який цьогоріч буде 5 травня.
У цей період люди відмовляються від поганих звичок, залежностей, певної їжі, алкоголю та розваг. Час потрібно провести у молитві. Найсуворіших правил необхідно дотримуватися у Страсний тиждень – з 29 квітня по 4 травня, зазначає LifeStyle 24.
Важливо Основні правила, яких важливо дотримуватися під час Великого посту
Хто може не дотримуватися суворого посту
Хоч і Великодній піст вважається одним із найсуворіших, є певні категорії людей, які можуть від нього утриматися. Це, зокрема, стосується обмежень у їжі. Нагадаємо, що у цей період заборонені м'ясо, яйця та молочні продукти.
Кому не обов'язково дотримуватися посту:
- Людям, які їдять зі столу інших.
- Чоловікам та жінкам, які важко працюють.
- Дітям до 14 років.
- Тим, хто живе на милостиню.
- Важкохворим.
- Вагітним.
- Жінкам, які годують грудьми.
- Людям, які подорожують понад 8 годин.
- Людям після 60 років.
Варто зауважити, що діти можуть постити разом з батьками. Однак робити це частково. Тобто вдома їсти страви, приготовані з пісних продуктів, а у школі – те, що дають на обід. Хлопчикам та дівчаткам варто зосередитися саме на своїй поведінці, а батькам потрібно підтримувати їх та показувати приклад.
Що можна їсти у Великий піст
- Під час Великого посту людям варто вживати рослинну їжу: овочі, фрукти, сухофрукти. У раціон також можна додавати каші на воді, сірий та чорний хліб, сухарі, горіхи, гриби, соління та квашення, киселі, чай.
- У суботу, неділю та великі церковні свята можна пити вино та готувати страви з пісної олії. Харчуватися взагалі не варто у Чистий понеділок та Велику п'ятницю. А от у першу п'ятницю посту потрібно їсти відварену пшеницю з цукром або медом.