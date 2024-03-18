Кому можна не дотримуватися суворого Великого посту: повний список

18 березня 2024, 11:00
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Сьогодні православні та греко-католики мають перший день Великого посту. Традиційно він завершується перед Великоднем, який цьогоріч буде 5 травня.

У цей період люди відмовляються від поганих звичок, залежностей, певної їжі, алкоголю та розваг. Час потрібно провести у молитві. Найсуворіших правил необхідно дотримуватися у Страсний тиждень – з 29 квітня по 4 травня, зазначає LifeStyle 24

Важливо Основні правила, яких важливо дотримуватися під час Великого посту

Хто може не дотримуватися суворого посту

Хоч і Великодній піст вважається одним із найсуворіших, є певні категорії людей, які можуть від нього утриматися. Це, зокрема, стосується обмежень у їжі. Нагадаємо, що у цей період заборонені м'ясо, яйця та молочні продукти.

Кому не обов'язково дотримуватися посту:

  • Людям, які їдять зі столу інших.
  • Чоловікам та жінкам, які важко працюють.
  • Дітям до 14 років. 
  • Тим, хто живе на милостиню.
  • Важкохворим. 
  • Вагітним. 
  • Жінкам, які годують грудьми. 
  • Людям, які подорожують понад 8 годин.
  • Людям після 60 років. 

Варто зауважити, що діти можуть постити разом з батьками. Однак робити це частково. Тобто вдома їсти страви, приготовані з пісних продуктів, а у школі – те, що дають на обід. Хлопчикам та дівчаткам варто зосередитися саме на своїй поведінці, а батькам потрібно підтримувати їх та показувати приклад.

Що можна їсти у Великий піст

  • Під час Великого посту людям варто вживати рослинну їжу: овочі, фрукти, сухофрукти. У раціон також можна додавати каші на воді, сірий та чорний хліб, сухарі, горіхи, гриби, соління та квашення, киселі, чай. 
  • У суботу, неділю та великі церковні свята можна пити вино та готувати страви з пісної олії. Харчуватися взагалі не варто у Чистий понеділок та Велику п'ятницю. А от у першу п'ятницю посту потрібно їсти відварену пшеницю з цукром або медом. 

Автор: Марія Примич