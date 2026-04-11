Великдень вже близько: що не варто одягати до церкви у цей день

У Паску віряни традиційно відвідують богослужіння, освячують великодні кошики та збираються в родинному колі за святковим столом.

У 2026 році католики відзначатимуть це свято 5 квітня, а православні та греко-католики – 12 квітня. Готуючись до свята, українці продумують не лише святковий стіл, а й вбрання для відвідин церкви.

Традиційно перевагу надають стриманим, елегантним і святковим образам – зокрема, популярним є вишитий одяг. Водночас існують негласні правила щодо того, який одяг у цей день вважається недоречним. Детальніше про це читайте далі в матеріалі 24 Каналу.

Що не варто одягати на Великдень 2026?

Тут ще раз варто зауважити, що офіційно встановлених заборон щодо одягу на Великдень не існує. Як пояснив представник пресслужби Православної церкви України, протоієрей Михайло Омельян, для церкви важливою є кожна людина, яка приходить до Бога.

Ми не повинні зустрічати людину за її зовнішнім виглядом, сварити чи осуджувати за це, особливо, якщо людина вперше у храмі,

– сказав він у коментарі для "УП. Життя".

Разом із тим, існують загальні рекомендації, яких часто дотримуються віряни. Про них писало видання "Главред". Зокрема, до церкви не варто обирати надто відвертий одяг – короткі сукні чи спідниці, а також речі з глибоким декольте, які більше підходять для неформальних подій.

Крім того, варто уникати занадто обтислого одягу. Такий вибір може бути просто незручним під час перебування в церкві, коли потрібно рухатися або ставити свічки.

Одяг, який вважають недоречним для Великодня / Фото з Pinterest

Також небажаним вважається спортивний одяг, зокрема шорти чи спортивні костюми.

Спортивний одяг / Фото з Pinterest

Що ще небажано вдягати до церкви?

Храм – це не місце для пляжного стилю, тому шльопанці виглядають недоречно.

Шльопанці / Фото з Pinterest

Не рекомендується також обирати одяг із яскравою або провокативною символікою, яка може привертати зайву увагу або викликати неоднозначну реакцію.

Футболки / Фото з Pinterest