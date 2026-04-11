В 2026 году католики будут отмечать этот праздник 5 апреля, а православные и греко-католики – 12 апреля. Готовясь к празднику, украинцы продумывают не только праздничный стол, но и наряд для посещения церкви.

Традиционно предпочтение отдается сдержанным, элегантным и праздничным образам – в частности, популярным является вышитая одежда. В то же время существуют негласные правила относительно того, какая одежда в этот день считается неуместной. Подробнее об этом читайте далее в материале 24 Канала.

Что не стоит одевать на Пасху 2026?

Здесь еще раз стоит заметить, что официально установленных запретов относительно одежды на Пасху не существует. Как пояснил представитель пресс-службы Православной церкви Украины, протоиерей Михаил Омельян, для церкви важен каждый человек, который приходит к Богу.

Мы не должны встречать человека по его внешнему виду, ругать или осуждать за это, особенно, если человек впервые в храме,

– сказал он в комментарии для "УП. Жизнь".

Вместе с тем, существуют общие рекомендации, которых часто придерживаются верующие. О них писало издание "Главред". В частности, в церковь не стоит выбирать слишком откровенную одежду – короткие платья или юбки, а также вещи с глубоким декольте, которые больше подходят для неформальных событий.

Кроме того, стоит избегать слишком облегающей одежды. Такой выбор может быть просто неудобным во время пребывания в церкви, когда нужно двигаться или ставить свечи.

Также нежелательной считается спортивная одежда, в частности шорты или спортивные костюмы.

Что еще нежелательно надевать в церковь?

Храм – это не место для пляжного стиля, поэтому шлепанцы выглядят неуместно.

Не рекомендуется также выбирать одежду с яркой или провокационной символикой, которая может привлекать лишнее внимание или вызвать неоднозначную реакцию.

