Якщо ви прагнете зберегти святковість, але шукаєте щось менш звичне, то варто звернути увагу на образи, де сучасні тренди переплітаються з ледь помітним етнічним кодом та весняною свіжістю. Про це пише видання Kyiv Independent.

Що одягнути на Великдень замість вишиванки?

Сучасний український стиль давно вийшов за межі класичних сорочок. Замість звичної вишиванки, спробуйте інтегрувати у свій святковий гардероб жакет із вишитими елементами або автентичні намиста. Додавши масивний ґердан до лаконічної сорочки, ви створите образ, який виглядатиме максимально сучасно та свіжо.

Ще одним безпрограшним варіантом для великоднього ранку є монохромні образи, особливо у світлих відтінках. Редакція Vogue підкреслює, що святкові елементи мають бути універсальними. Світлий штанний костюм або лляна сукня м'якого кремового кольору символізують чистоту та оновлення, тому ідеально пасують до урочистої атмосфери. А поєднання різних фактур, зокрема кашеміру та шовку, додасть такому образу вишуканості, яка не потребує додаткових прикрас.

Для тих, хто хоче підкреслити романтичність весни, найкращим вибором стануть пастельні кольори та легкі флористичні мотиви. Лавандовий колір та відтінок "вершкового масла" у поєднанні з невагомими тканинами подарують відчуття легкості вашому образу, від якого не захочеться відводити погляд.

Крім цього, ви можете обрати сукні з елементами мережива, які виглядають витончено та святково.

Що не варто одягати на Великдень 2026?