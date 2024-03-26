Великдень 31 березня чи 5 травня: чому православні й католики відзначають Пасху-2024 у різні дні
Джерело:Суспільне Культура
Цього року Великдень у різних конфесіях не припадає на одну дату. Римо-католики святкуватимуть його вже цієї неділі, 31 березня, а православні та греко-католики – 5 травня. У євреїв 22 квітня починається Песах, який закінчиться 30 квітня.
Така відмінність є, оскільки Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар, а не на григоріанський. Більше – у матеріалі.
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Чому святкування Великодня має різні дати
Дата Великодня розраховується пасхалією. Українці, хоч і перейшли на новий церковний календар, все одно мають юліанську пасхалію. Тому й свято у православних та католиків припадає на різні дні.
Великдень з'явився, коли розп'яли Ісуса Христа. Це сталося під час Песаху – тоді згадується, як єврейський народ вийшов з Єгипту та позбувся рабства. За традицією, свято триває тиждень.
Раніше християни відзначали Воскресіння Господнє саме за єврейським календарем, а його дату вираховували в день весняного рівнодення. Згодом церква розробила систему, яку назвали пасхалією. Так священнослужителі отримали можливість визначати дату свята.
Як вираховується дата Великодня / Фото Pexels
Після весняного рівнодення, настає перший повний Місяць. Великдень відзначається у першу неділю після нього, однак дата не має збігатися з Песахом, тому може переноситися.
У 1582 році виникла григоріанська пасхалія, за якою вираховують дату Пасхи протестанти та римо-католики. У них перший повний Місяць, за яким робиться обчислення, відбувається раніше, оскільки різниця у календарях – 13 днів.
Розрахунок Великодня у 2024 році
У 2024 році, за григоріанським календарем, день весняного рівнодення був 21 березня, а повний Місяць – 25 березня. Тому Великдень 31 березня.
Весняне рівнодення за юліанським календарем відбудеться 3 квітня, а перший повний Місяць – 24 квітня. Однак святкування Великодня перенесли з 28 квітня на 5 травня, оскільки в той період у євреїв триває Песах.