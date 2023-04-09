Світ святкує Великдень: чим католицька Пасха відрізняється від православної

Великдень — велике свято для усіх християн, як для православних, так і для католиків. Це Воскресіння Ісуса Христа з мертвих. Цьогоріч католики святкуватимуть Великдень 9 квітня, а православні – 16 квітня.

Християни західного і східного обрядів святкують Великдень в різні дні. Так склалось, тому що православна церква послуговується юліанським календарем, а римо-католицька – григоріанським. А які відмінності між цими Пасхами, підкаже 24 Канал.

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Передісторія свята

На Вселенському Соборі – зібранні усіх представників Помісних церков у 325 році прийняли рішення відзначати Воскресіння Господнє у першу неділю після весняного повного місяця. Втім, не раніше 21 березня – дня весняного рівнодення. Важливо, що Великдень треба святкувати вже після закінчення іудейського Песаха.

Але в XVI столітті календар змінили з юліанського на григоріанський. Відтоді зазнала змін і пасхалія – спосіб розрахунку дати Пасхи. Тож римо-католицька церква вирішила використовувати григоріанський календар, котрий папа Григорій XIII запровадив в 1583 році.

А православна церква залишилась на старому юліанському календарі – олександрійській пасхалії.

Різниця між православними й католиками

Як і православні, так й католики, повинні постити 40 днів. Але у православних набагато більше заборон. Зокрема, їм забороняється після Масниці їсти молочні продукти, яйця, м'ясо та рибу, тоді як католикам не можна їсти тільки м'ясні продукти. Щодо суворого посту, то католики повинні його дотримуватись тільки в Попільну середу, Страсну п'ятницю та Велику суботу.



Як святкують Великдень православні й католики / Фото Pexels

Католики починають відзначати Великдень ще в Страсну суботу. У цей день в церквах відбувається особливе богослужіння – Надвечір'я Великодня. Перед службою запалюють особливу великодню свічку – Пасхал. Пізніше її запалюють на всіх службах.

Головним символом Великодня у православних вважається яйце, а у католиків – великодній кролик. Православні християни розмальовують яйця в різні кольори. Діти полюбляють стукатись яйцями, перевіряючи шкарлупу на міцність. А у католиків є легенда, що саме кролик приносить шоколадні яйця і ховає їх по будинку. Зранку діти починають їх шукати. Католики часто прикрашають свої оселі фігурками кроликів.

Є відмінності й у святкуванні. Православні переважно святкують Великдень кілька днів, а католики – тільки у зазначений день.

Автор: Вікторія Козар