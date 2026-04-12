Христос Воскрес: найкращі привітання з Великоднем 2026 у листівках, прозі й віршах

Великдень – найвеличніше свято в християнській традиції, що символізує перемогу життя над смертю та віру в нескінченне відродження. Протягом століть український народ плекав унікальні обряди цього дня.

Це свято надії, яке об'єднує покоління за одним столом і змушує зупинитися в щоденній метушні, щоб відчути вдячність за життя. У світі, що постійно змінюється, великодні традиції залишаються тим непорушним якорем, який повертає нас до коріння та справжніх цінностей. З нагоди Воскресіння Христового наша редакція підготувала гарні привітання у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм близьким та рідним і подаруйте їм позитивні емоції на Великдень.

Великдень 2026: привітання у картинках, прозі й віршах

Вітаю з Великоднем та бажаю, щоб серце гучно співало, щоб душа жила доброю надією, щоб родина була щаслива, щоб у скрутній годині допомога до тебе йшла із самих небес. Нехай квітами любові та блага стелиться твоя стежина.

Вітаю з Великоднем та з усього серця бажаю любові справжньої, ніжної, щастя щирого, вічного, надії доброї, впевненої та добробуту у житті на довгі роки. Нехай в цей день твоя душа засяє, немов сонечко, нехай тобі Господь покаже вірний шлях до заповітної мрії.

З Великоднем Вас вітаю,

Добра і миру Вам бажаю.

Нехай здорові будуть всі,

Хай завжди лад буде в сім'ї.

Горе Вас нехай не знає,

Лиха біда хай Вас минає.

Зігріє свято хай теплом,

Любов'ю, вірою, добром.

З Великоднем вас вітаю!

В серці спокою бажаю,

Миру, злагоди, натхнення,

Божого благословення.

Янгол хай охороняє

Від невдачі і печалі,

Хай життя щодня дивує,

Щастя й радість вам дарує!

Вітаю з Великоднем. Нехай радіє серце та у небі мрії літає душа, нехай у родині усі будуть здорові та щасливі. Бажаю зробити стільки доброго, скільки Христос витримав за гріхи людей, бажаю у твоєму житті такої чистої любові, якою усіх нас любить Господь.

Вітаю з Великоднем! З найсвітлішим християнським святом! Нехай Ісус відкриє ваше серце любові та радості, наповнить його світлом та прощенням, подарує відчуття безкінечного щастя та величезної любові до всього світу!

Христос воскрес! Воістину воскрес!

Хай свято в кожну хату завітає.

Воно як світле чудо із чудес,

Що кожен християнин так чекає!

Хай береже тебе Господь завжди,

Хай Ангел твій тебе охороняє

Від всіх земних печалей, від біди,

А сонце щастя хай у долі сяє!

З Пасхою прийміть вітання.

Хай вам збудуться бажання.

Хай шле Господь, що воскрес,

Щастя, радості з небес.

Хай у всій вашій родині

Буде мир у кожній днині.

Щоби зійшла Божа ласка,

А смачною була паска.

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.