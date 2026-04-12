Христос Воскрес: найкращі привітання з Великоднем 2026 у листівках, прозі й віршах
Великдень – найвеличніше свято в християнській традиції, що символізує перемогу життя над смертю та віру в нескінченне відродження. Протягом століть український народ плекав унікальні обряди цього дня.
Це свято надії, яке об'єднує покоління за одним столом і змушує зупинитися в щоденній метушні, щоб відчути вдячність за життя. У світі, що постійно змінюється, великодні традиції залишаються тим непорушним якорем, який повертає нас до коріння та справжніх цінностей. З нагоди Воскресіння Христового наша редакція підготувала гарні привітання у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм близьким та рідним і подаруйте їм позитивні емоції на Великдень.
Великдень 2026: привітання у картинках, прозі й віршах
Вітаю з Великоднем та бажаю, щоб серце гучно співало, щоб душа жила доброю надією, щоб родина була щаслива, щоб у скрутній годині допомога до тебе йшла із самих небес. Нехай квітами любові та блага стелиться твоя стежина.
***
Вітаю з Великоднем та з усього серця бажаю любові справжньої, ніжної, щастя щирого, вічного, надії доброї, впевненої та добробуту у житті на довгі роки. Нехай в цей день твоя душа засяє, немов сонечко, нехай тобі Господь покаже вірний шлях до заповітної мрії.
***
З Великоднем Вас вітаю,
Добра і миру Вам бажаю.
Нехай здорові будуть всі,
Хай завжди лад буде в сім'ї.
Горе Вас нехай не знає,
Лиха біда хай Вас минає.
Зігріє свято хай теплом,
Любов'ю, вірою, добром.
***
З Великоднем вас вітаю!
В серці спокою бажаю,
Миру, злагоди, натхнення,
Божого благословення.
Янгол хай охороняє
Від невдачі і печалі,
Хай життя щодня дивує,
Щастя й радість вам дарує!
***
Вітаю з Великоднем. Нехай радіє серце та у небі мрії літає душа, нехай у родині усі будуть здорові та щасливі. Бажаю зробити стільки доброго, скільки Христос витримав за гріхи людей, бажаю у твоєму житті такої чистої любові, якою усіх нас любить Господь.
***
Вітаю з Великоднем! З найсвітлішим християнським святом! Нехай Ісус відкриє ваше серце любові та радості, наповнить його світлом та прощенням, подарує відчуття безкінечного щастя та величезної любові до всього світу!
***
Христос воскрес! Воістину воскрес!
Хай свято в кожну хату завітає.
Воно як світле чудо із чудес,
Що кожен християнин так чекає!
Хай береже тебе Господь завжди,
Хай Ангел твій тебе охороняє
Від всіх земних печалей, від біди,
А сонце щастя хай у долі сяє!
***
З Пасхою прийміть вітання.
Хай вам збудуться бажання.
Хай шле Господь, що воскрес,
Щастя, радості з небес.
Хай у всій вашій родині
Буде мир у кожній днині.
Щоби зійшла Божа ласка,
А смачною була паска.
Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.