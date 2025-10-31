Про те, що не можна робити у Велесову ніч 2025 – розповідає 24 Канал з посиланням на Traditions.in.ua.
Що не можна робити у Велесову ніч?
- Не варто знайомитись з новими людьми.
- Не слід реагувати на стукіт у двері від незнайомців.
- Не можна брати або позичати будь-які речі в борг.
- Не рекомендується взаємодіяти з чорними собаками на вулиці.
- Не варто розмовляти з незнайомими людьми та запрошувати їх у власну оселю.
- Не слід ухвалювати важливі рішення.
- Не можна розповідати комусь про свої плани.
- Не рекомендується виходити з дому, адже на вулиці пануватиме нечиста сила.
Предки запалювали свічки на Велесову ніч / Фото Freepik
Велесова ніч 2025: все що відомо про свято
- Ця ніч присвячена слов'янському богові Велесу – покровителю худоби, мудрості, мистецтв і достатку, зазначає Велика Українська Енциклопедія.
- Наші предки вірили, що у цей час душі померлих предків повертаються на землю, щоб відвідати своїх нащадків і принести їм благословення та мудрість. Саме тому пращури намагалися згадувати лише позитивне про покійників та ставити свічку за їх упокій.
- У ніч з 31 жовтня на 1 листопада предки запалювали свічки та ставили їх на підвіконні, щоб душі померлих могли знайти шлях додому. Водночас люди готували поминальну вечерю, потім збиралися за одним столом та залишали окрему тарілку чи приладдя для душ померлих родичів.
- Крім цього, на Велесову ніч дівчата ворожили на долю та майбутнього чоловіка, кидаючи каштани у вогонь, або запалюючи свічки у гарбузі.