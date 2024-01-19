Підходять не всі вазони: 5 кімнатних рослин, які можна тримати на кухні

Кухня – ненайкраще місце для багатьох кімнатних рослин. Адже, через приготування їжі, у приміщенні збираються різноманітні запахи, а подекуди й шкідливі речовини. Це, зокрема, погано впливає на екзотичні квіти.

Якщо підвіконня на вашій кухні виходить на південну сторону, то там тримати кімнатні рослини найкраще. Однак варто слідкувати за вологістю повітря, адже зазвичай у приміщенні досить жарко. Які вазони придбати для кухні, розповість 24 Канал.

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Калатея

Калатея – це тропічна рослина, тому любить світло і тепло. Її варто тримати у затіненому місці, щоб не допустити прямих сонячних променів. Інакше листочки можуть потемнішати. Взимку калатея потребує не такого частого поливу, як влітку. Однак завжди треба слідкувати за тим, щоб не було надлишку води. Бо може згнити коріння.

Хлорофітум

Хлорофітум – невибаглива у догляді рослина. Крім того, вона здатна пристосуватися до будь-яких умов, навіть взимку. Однак вазон все одно варто вберігати від протягів та холодного повітря. Для хлорофітума необхідно обирати великий горщик, щоб було достатньо місця для його коріння.

Хлорофітум можна тримати на кухні / Фото Pexels

Пеларгонія

Пеларгонія володіє лікувальними властивостями, адже містить у собі ефірні олії. Взимку рослину варто тримати у кімнаті, де температура повітря – не вища за 14 градусів. Поливати вазон слід тоді, коли земля буде сухою. Інакше вода може застоюватися, що призведе до загнивання коріння. Особливо за цим варто слідкувати зимою.

Бегонія

Бегонія звикла до тропічних умов, тому вона може перенести сильну вологість повітря. Однак час від часу листя таки варто обприскувати. Оскільки на них можуть з'явитися коричневі плями. Потрібно бути обережними з протягами та низькими температурами. Адже через це бегонія може почати скидати листя.

Фікус

Фікус – одна з найпопулярніших кімнатних рослин. Вазон варто тримати в одну місці, адже він не любить "переїзди". А влітку рослину можна виносити на балкон або веранду. Цікаво, що взимку фікус варто поливати 1 раз в 10 днів. Адже надлишок вологи може йому нашкодити. Крім того, слід використовувати теплу воду.