Подходят не все вазоны: 5 комнатных растений, которые можно держать на кухне

Кухня – не лучшее место для многих комнатных растений. Ведь из-за приготовления пищи в помещении собираются разнообразные запахи, а иногда и вредные вещества. Это, в частности, плохо влияет на экзотические цветы.

Если подоконник на вашей кухне выходит на южную сторону, то там держать комнатные растения лучше всего. Однако стоит следить за влажностью воздуха, ведь обычно в помещении достаточно жарко. Какие вазоны приобрести для кухни, расскажет 24 Канал.

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Калатея

Калатея – это тропическое растение, потому любит свет и тепло. Ее следует держать в затененном месте, чтобы не допустить прямых солнечных лучей. Иначе листочки могут потемнеть. Зимой калатея нуждается не в таком частом поливе, как летом. Однако всегда стоит следить за тем, чтобы не было излишка воды. Ибо могут сгнить корни.

Хлорофитум

Хлорофитум – неприхотливое в уходе растение. Кроме того, оно способно приспособиться к любым условиям, даже зимой. Однако вазон все равно следует уберегать от сквозняков и холодного воздуха. Для хлорофитума необходимо выбирать большой горшок, чтобы было достаточно места для его корней.

Хлорофитум можно держать на кухне / Фото Pexels

Пеларгония

Пеларгония обладает лечебными свойствами, ведь содержит эфирные масла. Зимой растение следует держать в комнате, где температура воздуха – не выше 14 градусов. Поливать вазон следует тогда, когда земля будет сухой. В противном случае вода может застаиваться, что приведет к загниванию корней. Особенно за этим стоит следить зимой.

Бегония

Бегония привыкла к тропическим условиям, поэтому может перенести сильную влажность воздуха. Однако время от времени листья таки следует опрыскивать. Так как на них могут появиться коричневые пятна. Нужно соблюдать осторожность со сквозняками и низкими температурами. Ведь из-за этого бегония может начать сбрасывать листву.

Фикус

Фикус – одно из самых популярных комнатных растений. Вазон следует держать в одном месте, ведь он не любит "переезды". А летом растение можно выносить на балкон или веранду. Интересно, что зимой фикус следует поливать 1 раз в 10 дней. Ведь избыток влаги может ему навредить. Кроме того, следует использовать тёплую воду.