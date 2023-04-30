Вальпургієву ніч відзначають з 30 квітня на 1 травня. Воно походить з язичницьких часів. Люди розпалювали вогонь, щоб прогнати мертвих та злих духів, які вважалося, ходять у цю ніч серед живих. Яке походження свята та які обряди здійснюють в цей день – розкаже 24 Канал.

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Походження Вальпургієвої ночі

Історія Вальпургієвої ночі починається ще з дохристиянських часів, коли народи Північної та Центральної Європи святкували прихід весни та повернення сонця після зими. У честь цього свята проводилися різноманітні обряди та вірування, пов'язані зі смертю та воскресінням природи.

У християнські часи це свято пов'язували зі святою Вальпургією, англійською проповідницею, яка жила у восьмому столітті та вперше привезла християнство на територію сучасної Німеччини. Вона стала покровителькою християнських монастирів та запровадила багато різних звичаїв та обрядів.



Ілюстративне фото Вальпургії / Фото Pinterest

У середньовічній Європі Вальпургієва ніч була пов'язана з віруваннями в чаклунство та чорну магію. Вважалося, що в цю ніч збираються всі демони, які намагаються заполонити світ темрявою та злом. Тому проводили різні захисні обряди, щоб врятуватися від темних сил.

Вальпургієва ніч в Україні: обряди

Наші пращури не знали такого свята, як Вальпургієва ніч. У них було інше свято, яке називалось Живин день. 1 травня вони вшановували головну покровительку Роду та Цілющої Сили – Богиню Живу.

У цей день предки поклонялися Богам, які дарували родючість землі. Вони проводили язичницькі обряди: розпалювали вогонь та стрибали через нього.



Обряд біля вогню / Фото Вікіпедія

Вважалось, що таким чином очищається тіло й душа. А ще люди збиралися біля багаття танцювати та співати пісні.

А ще подейкували, що в ніч з 30 квітня на 1 травня трави ставали цілющими. Тому жінки ходили в ліс їх збирати.

У Вальпургієву ніч було модно носити вишиванки, які символізували зв'язок із предками.

Не обходилось в це свято без смачної їжі. На столі завжди були традиційні українські страви, такі як ковбаса, паски та печиво.