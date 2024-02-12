Як зробити валентинку своїми руками: 3 прості та красиві лайфхаки

Наближається День святого Валентина – свято всіх закоханих. Вже 14 лютого пари будуть обмінюватися подарунками, які вибирали з особливим трепетом. Найголовнішим атрибутом цього дня вважається валентинка – листівка у формі серця.

Такий милий подарунок дуже легко зробити своїми руками. Тому навіть не потрібно бігати у магазин, щоб знайти особливий подарунок. Крім того, кохана людина точно оцінить ваші старання. Простими лайфхаками, як зробити валентинку вдома, поділиться LifeStyle 24.

Теж корисно Вразять кохану людину: 5 ідей парних подарунків на День святого Валентина

Валентинка з паперу

Один із найпростіших варіантів – це валентинка з паперу. Її можна зробити у формі серця, тварини, конверту або квадрату. Знайдіть готовий шаблон в інтернеті (їх є безліч), обведіть його олівцем та виріжте фігурку на аркуші паперу або картону. Найкраще використовувати кольорову основу.

Валентинка своїми руками / Фото Joy Pup

Валентинка своїми руками / Фото Joy Pup

Валентинка з фетру

Валентинку з фетру можна легко зробити зі своїми дітьми. Для такої ідеї вам знадобиться картон, клей, ножиці, фетр, шаблони у формі серця, фломастери або олівці, голка та товста кольорова нитка. Спершу візьміть фетр та намалюйте на ньому декілька сердечок – використовуйте трафарет. Виріжте та приклейте на листівку, яку збираєтесь дарувати. Можете також написати красиве привітання, щоб зробити валентинку більш особливою.

Валентинка своїми руками / Фото Eva Blog

Валентинка на прищіпках

Для того, щоб втілити цю ідею в реальність, ви можете придбати валентинку в магазині або зробити її власноруч з паперу. Пошукайте естетичні прищіпки та повісьте на них декілька маленьких листівок у формі серця. Композицію потрібно прикріпити до товстої нитки або стрічки. Можете доповнити це все фотографіями з коханою людиною. Такий декор вдало прикрашатиме стіну над ліжком.

Валентинка своїми руками / Фото Pexels