Яке важливе церковне свято 25 липня: основні заборони на цей день

25 липня 2024, 07:00
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У четвер, 25 липня, відзначається Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці. Вважається, що вона допомагає жінкам, зокрема зберегти шлюб, народити дитину або з роботою по дому, а також є покровителькою бідних.

Вважається, що свято – сприятливий час для весілля та хрещення. Тоді чоловік та дружина проживуть довго та щасливо, а дитина завжди буде під захистом. Детальніше про цей день розповість LifeStyle 24

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Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці

Свята Анна – матір Пресвятої Богородиці та бабуся Ісуса Христа. Її батько Аарон – первосвященник. Згодом жінка вийшла заміж за Іоакима, з яким склалися хороші стосунки. Їхня сім'я жила не багато, однак подружжя постійно відвідувало церкву, займалося добрими справами та багато молилося. Одного разу Анні явився архангел Гавриїл та сказав, що скоро у неї народиться дочка. Через деякий час на світ з'явилася Марія. 

Що не можна робити

  • Заборонено сваритися та лихословити, бо станеться біда.
  • Не варто витрачати час на беззмістовні розмови. 
  • Не рекомендується відмовляти у допомозі нужденним. 
  • Не можна лінуватися та пити багато алкоголю. 

Народні прикмети

  • Холодний ранок – до суворої зими.
  • Якщо побачите багато жолудів, то чекайте на теплу зиму.
  • Дощ – до сніжної зими. 
  • Якщо зранку замерзне роса, то зима буде холодна.

Що ще відзначають

Щороку в останній четвер липня у світі відзначається Міжнародний день фахівців з впровадження цифрових технологій. Його запровадили у 2020 році. Тож сьогодні вітаємо усіх причетних зі святом. 

Крім того, 25 липня – Міжнародний день здоров'я, щастя та гіпнозу. Сьогодні людей інформують про всі ці речі, аби вони були більш обізнані. Зокрема, спеціалісти розповідають про дію гіпнозу. 

Автор: Марія Примич