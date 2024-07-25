Вважається, що свято – сприятливий час для весілля та хрещення. Тоді чоловік та дружина проживуть довго та щасливо, а дитина завжди буде під захистом. Детальніше про цей день розповість LifeStyle 24.
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Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці
Свята Анна – матір Пресвятої Богородиці та бабуся Ісуса Христа. Її батько Аарон – первосвященник. Згодом жінка вийшла заміж за Іоакима, з яким склалися хороші стосунки. Їхня сім'я жила не багато, однак подружжя постійно відвідувало церкву, займалося добрими справами та багато молилося. Одного разу Анні явився архангел Гавриїл та сказав, що скоро у неї народиться дочка. Через деякий час на світ з'явилася Марія.
Що не можна робити
- Заборонено сваритися та лихословити, бо станеться біда.
- Не варто витрачати час на беззмістовні розмови.
- Не рекомендується відмовляти у допомозі нужденним.
- Не можна лінуватися та пити багато алкоголю.
Народні прикмети
- Холодний ранок – до суворої зими.
- Якщо побачите багато жолудів, то чекайте на теплу зиму.
- Дощ – до сніжної зими.
- Якщо зранку замерзне роса, то зима буде холодна.
Що ще відзначають
Щороку в останній четвер липня у світі відзначається Міжнародний день фахівців з впровадження цифрових технологій. Його запровадили у 2020 році. Тож сьогодні вітаємо усіх причетних зі святом.
Крім того, 25 липня – Міжнародний день здоров'я, щастя та гіпнозу. Сьогодні людей інформують про всі ці речі, аби вони були більш обізнані. Зокрема, спеціалісти розповідають про дію гіпнозу.