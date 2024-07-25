Вважається, що свято – сприятливий час для весілля та хрещення. Тоді чоловік та дружина проживуть довго та щасливо, а дитина завжди буде під захистом. Детальніше про цей день розповість LifeStyle 24.

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Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці

Свята Анна – матір Пресвятої Богородиці та бабуся Ісуса Христа. Її батько Аарон – первосвященник. Згодом жінка вийшла заміж за Іоакима, з яким склалися хороші стосунки. Їхня сім'я жила не багато, однак подружжя постійно відвідувало церкву, займалося добрими справами та багато молилося. Одного разу Анні явився архангел Гавриїл та сказав, що скоро у неї народиться дочка. Через деякий час на світ з'явилася Марія.

Що не можна робити

Заборонено сваритися та лихословити, бо станеться біда.

Не варто витрачати час на беззмістовні розмови.

Не рекомендується відмовляти у допомозі нужденним.

Не можна лінуватися та пити багато алкоголю.

Народні прикмети

Холодний ранок – до суворої зими.

Якщо побачите багато жолудів, то чекайте на теплу зиму.

Дощ – до сніжної зими.

Якщо зранку замерзне роса, то зима буде холодна.

Що ще відзначають

Щороку в останній четвер липня у світі відзначається Міжнародний день фахівців з впровадження цифрових технологій. Його запровадили у 2020 році. Тож сьогодні вітаємо усіх причетних зі святом.

Крім того, 25 липня – Міжнародний день здоров'я, щастя та гіпнозу. Сьогодні людей інформують про всі ці речі, аби вони були більш обізнані. Зокрема, спеціалісти розповідають про дію гіпнозу.