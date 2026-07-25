У цей день наші предки вмивалися ранковою росою, щоб зберегти молодість і красу. Про заборони, Дні ангела й інші свята 25 липня – розповідає Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.

Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці

Анна народилася у побожній родині священника з роду Левія. Вона вийшла заміж за праведного Йоакима, нащадка царя Давида, і подружжя оселилося в Назареті. Упродовж багатьох років пара не мала дітей, що завдавало їй глибокого болю та викликало осуд тогочасного суспільства. Однак Йоаким та Анна зберігали міцну віру та щодня молились про Божу милість. Зрештою Ангел Господній сповістив їм про народження доньки, яка принесе благословення всьому людству. Невдовзі у подружжя народилася Марія – майбутня Пресвята Богородиця. Коли батьки віддали доньку на служіння до Єрусалимського храму, Йоаким прожив ще кілька років, а Анна завершила свій земний шлях у 70-річному віці.

Що не можна робити на Успіння святої Анни

Не можна відмовляти у допомозі нужденним.

Не рекомендується сваритися та сперечатися з рідними.

Не слід важко працювати.

Не варто лінуватися та байдикувати.

Хто святкує День ангела 25 липня

За новоюліанським календарем, 25 липня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Макар, Олександр і Ганна.

Що ще відзначають

Щороку 25 липня святкують Міжнародний день здоров'я, щастя та гіпнозу, День кулінарів і Міжнародний день декору.

Також сьогодні відзначають День вина і сиру та День зубного техніка.