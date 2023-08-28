Творять чудеса: молитви, які обов'язково треба прочитати в день Успіння Пресвятої Богородиці

28 серпня ми відзначаємо одне з дванадцяти найбільших релігійних свят – Успіння Пресвятої Богородиці. У цей день згадують упокоєння, воскресіння та прославлення матері Ісуса Христа.

Християни радіють, бо знають, що життя закінчується на землі, але обов'язково продовжується на небесах. У день Успіння Пресвятої Богородиці традиційно віряни йдуть до церкви, моляться про захист і допомогу у складних ситуаціях. А молитви, які маю особливу силу та здатні творити чудеса, – читайте далі на сайті 24 Каналу.

Цікаво Зі святом Успіння Пресвятої Богородиці: картинки-привітання для найрідніших

Молитви на Успіння Пресвятої Богородиці

Пом'якши серця наші, Свята Богородице. Нехай згорять у вогні всі напасті наші, а тіснота в душі покине серця наші. На лик твій дивимося, розділяючи твої страждання, і на милосердя сподіваємося. Жахнемося ми від року Твого, та зрадіємо силі Твоїй й міцності духу. Прости жорстокість нашу, лише у Твоїх силах її приборкати. Велика Владичице, піднеси молитви наші до Господа і замоли за нас перед Ним гріховні діяння наші. Позбавте нас від смерті раптової й зла всякого. Осяйте розум наш і проведіть нас до визволення. Сподіваємося в надії в ім'я Царства Небесного в руках Господа, Ісуса Христа і його Пресвятого Духа. Амінь.

До слова Привітання з Успінням Пресвятої Богородиці: щирі побажання у прозі та віршах

***

Ти, багатостраждальна Матір Божа, що перевищує по вірі й стражданням всіх, хто живе на землі. Почуй і не покинь нас у хвилини важкі, збережи нас під покровом милосердя і співчуття свого.

Лише біля тебе ми знаходимо притулок і тепле заступництво в пітьмі пекельній. Тільки ти маєш дозвіл звернутися до Сина Свого і благати Його про визволення нашому і перехід в Царство Небесне, де ми будемо оспівувати й славити Сина Твого, Батька Його і тебе, володарку світу на віки віків. Амінь.



28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці / Фото з відкритих джерел

***

Мати Ісуса Христа! Тобі все завдячуємо, бо Ти дала нам Бога, Спасителя нашого, а через нього Ти зберегла нас від смерти й дарувала нам життя.

Пресвята Богородице, хто зуміє висловити велич твоєї материнської любови до нас? Хто ж зможе перелічити ті всі твої щедрі добродійства, якими обдаровуєш своїх дітей? Тому й моя любов до Тебе лине, бо знаю, що Ти не погордиш малим і нужденним даром любови мого серця, але приймеш його ласкаво, бо від віків ще ніхто не чув, щоб Ти когось, хто вдається до твого серця, без надії залишила.

У тій вірі прошу Тебе, наймиліша Мати й моє пристановище, будь милосердна до мене, що величаю твоє непорочне зачаття і призиваю твоє святе ім'я: Маріє! Амінь.

***

О, Діво Маріє, Мати наша, Отець Небесний зробив Тебе Храмом та інструментом Святого Духа, щоб, прийнявши від Тебе плоть, Предвічне Слово увійшло у світ і оселилося з нами. Ти, о Мати, завжди була для нас тією провідною зіркою, яка веде до дому Отця. Як колись в Кані Галилейській Ти говорила до наших праотців, так і нині Ти звертаєшся до нас зі словами: "Зробіть все, що Він вам скаже".

Божий Притулок грішників, будь Господньою поміччю нам, недосконалим і немічним, Своїм Небесним Покровом бережи нас від зла, яке нам постійно загрожує. Скорботним втіха, як Мати, поможи нам, коли в нас вичерпується надія і сили для доброго християнського життя. Разом з нами випроси у Сина Свого хворим зцілення та благодать здоров'я душі й тіла для всіх слабких і страждаючих.