Це дійство є підготовкою до свята Успіння Пресвятої Богородиці, яке відзначають 28 серпня. 24 Канал склав зручний календар харчування у піст на кожен день.

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Календар харчування під час Успенського посту

14 серпня – сухоїдіння. В цей день можна їсти лише сухофрукти, овочі, фрукти та горіхи. Також дозволено вживати пророщене зерно і мед. Однак гаряча їжа заборонена.

15 серпня – гаряча їжа без олії. Відтак у вівторок треба готувати каші, супи, печені, варені або тушковані овочі.

16 серпня – сухоїдіння. Слід їсти лише сухофрукти, овочі, фрукти, горіхи. Окрім цього, рекомендують вживати пророщене зерно і мед. Втім, гаряча їжа заборонена.

17 серпня – гаряча їжа без олії. Тож можна їсти каші, супи, печені, варені та тушковані овочі.

18 серпня – сухоїдіння. Рекомендують харчуватися сухофруктами, овочами, фруктами та горіхами. До того ж дозволено вживати пророщене зерно і мед. Проте гаряча їжа заборонена.

19 серпня – гаряча їжа з олією. Відтак в цей день дозволено їсти супи, каші, печені, варені й тушковані овочі. Окрім цього, можна пити червоне вино.

Тут слід зазначити, що 19 серпня допускається послаблення посту, оскільки віряни відзначають Преображення Господнє. Тож їм можна вживати рибу та рибні продукти, додавати олію та пити червоне вино.

20 серпня – гаряча їжа з олією. Можна їсти супи, каші, печені, варені й тушковані овочі. Також навіть можна пити червоне вино.

21 серпня – сухоїдіння. Відтак треба харчуватися лише сухофруктами, овочами, фруктами та горіхами. До того ж рекомендують вживати пророщене зерно і мед. Однак гаряча їжа заборонена.

22 серпня – гаряча їжа без олії. В цей день дозволено вживати каші, супи, печені, варені та тушковані овочі.

23 серпня – сухоїдіння. Тож вірянам слід їсти лише сухофрукти, овочі, фрукти та горіхи. Також дозволено вживати пророщене зерно і мед. Втім, гаряча їжа заборонена.

24 серпня – гаряча їжа без олії. Відтак треба їсти каші, супи, печені варені й тушковані овочі.

25 серпня – сухоїдіння. Отже, можна їсти лише сухофрукти, овочі, фрукти, горіхи. Також дозволено вживати пророщене зерно і мед. Однак гаряча їжа заборонена.

26 серпня – гаряча їжа з олією. Тож рекомендують їсти супи, каші, печені, варені й тушковані овочі. Ба більше, дозволено пити червоне вино.

27 серпня – гаряча їжа з олією. В цей день треба їсти супи, каші, печені й тушковані овочі. Окрім цього, навіть можна пити червоне вино.

До слова, в час посту віряни постійно ходять на богослужіння, багато моляться та думають про свої гріхи. Їм заборонено в цей період веселитися. До того ж священнослужителі рекомендують відмовитися від вживання алкоголю та від інших шкідливих звичок.