Це дійство є підготовкою до свята Успіння Пресвятої Богородиці, яке відзначають 28 серпня. 24 Канал склав зручний календар харчування у піст на кожен день.
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Календар харчування під час Успенського посту
14 серпня – сухоїдіння. В цей день можна їсти лише сухофрукти, овочі, фрукти та горіхи. Також дозволено вживати пророщене зерно і мед. Однак гаряча їжа заборонена.
15 серпня – гаряча їжа без олії. Відтак у вівторок треба готувати каші, супи, печені, варені або тушковані овочі.
16 серпня – сухоїдіння. Слід їсти лише сухофрукти, овочі, фрукти, горіхи. Окрім цього, рекомендують вживати пророщене зерно і мед. Втім, гаряча їжа заборонена.
17 серпня – гаряча їжа без олії. Тож можна їсти каші, супи, печені, варені та тушковані овочі.
18 серпня – сухоїдіння. Рекомендують харчуватися сухофруктами, овочами, фруктами та горіхами. До того ж дозволено вживати пророщене зерно і мед. Проте гаряча їжа заборонена.
19 серпня – гаряча їжа з олією. Відтак в цей день дозволено їсти супи, каші, печені, варені й тушковані овочі. Окрім цього, можна пити червоне вино.
- Тут слід зазначити, що 19 серпня допускається послаблення посту, оскільки віряни відзначають Преображення Господнє. Тож їм можна вживати рибу та рибні продукти, додавати олію та пити червоне вино.
20 серпня – гаряча їжа з олією. Можна їсти супи, каші, печені, варені й тушковані овочі. Також навіть можна пити червоне вино.
21 серпня – сухоїдіння. Відтак треба харчуватися лише сухофруктами, овочами, фруктами та горіхами. До того ж рекомендують вживати пророщене зерно і мед. Однак гаряча їжа заборонена.
22 серпня – гаряча їжа без олії. В цей день дозволено вживати каші, супи, печені, варені та тушковані овочі.
23 серпня – сухоїдіння. Тож вірянам слід їсти лише сухофрукти, овочі, фрукти та горіхи. Також дозволено вживати пророщене зерно і мед. Втім, гаряча їжа заборонена.
24 серпня – гаряча їжа без олії. Відтак треба їсти каші, супи, печені варені й тушковані овочі.
25 серпня – сухоїдіння. Отже, можна їсти лише сухофрукти, овочі, фрукти, горіхи. Також дозволено вживати пророщене зерно і мед. Однак гаряча їжа заборонена.
26 серпня – гаряча їжа з олією. Тож рекомендують їсти супи, каші, печені, варені й тушковані овочі. Ба більше, дозволено пити червоне вино.
27 серпня – гаряча їжа з олією. В цей день треба їсти супи, каші, печені й тушковані овочі. Окрім цього, навіть можна пити червоне вино.