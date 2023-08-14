Успенський піст розпочався: що можна їсти, а що – категорично заборонено

Успенський піст у 2023 році починається 14 серпня і закінчується 27 серпня. Він готує вірян до Успіння Пресвятої Богородиці — одного з найбільших церковних свят цього місяця. Нижче читайте – що можна і не можна їсти під час Успенського посту.

Успенський піст триває два тижні і завершується напередодні Успіння Пресвятої Богородиці. За суворістю його можна порівняти з Великим постом, передає 24 Канал.

Цікаво Чому Спас не може бути медовим чи яблучним: у ПЦУ пояснили релігійні свята

Успенський піст існує ще з давніх часів християнства. Є певні правила та традиції, яких рекомендує дотримуватися церква.

Згідно з церковними переказами, Діва Марія все своє життя дотримувалася суворої помірності в стравах, а за три дні до свого успіння взагалі припинила вживати їжу, пила лише воду. Тому віряни покладають на себе обмеження, наслідуючи прикладу Богородиці.

Що з їжі заборонено в піст

В Успенський піст віряни повинні утриматися від:

їжі тваринного походження,

молочних продуктів,

риби і морепродуктів.

Що можна їсти в Успенський піст

Понеділок, середа, п'ятниця (14, 16, 18, 21, 23, 25 серпня) — віряни повинні дотримуватися сухоїдіння, тобто вживати можна сухофрукти, овочі, фрукти, горіхи, пророщене зерно, мед.

(14, 16, 18, 21, 23, 25 серпня) — віряни повинні дотримуватися сухоїдіння, тобто вживати можна сухофрукти, овочі, фрукти, горіхи, пророщене зерно, мед. Вівторок, четвер (15, 17, 22, 24 серпня) — дозволено їсти гарячу їжу без додавання олії. Це можуть бути каші, печена й варена картопля, супи, печені і тушковані гриби, овочі.

(15, 17, 22, 24 серпня) — дозволено їсти гарячу їжу без додавання олії. Це можуть бути каші, печена й варена картопля, супи, печені і тушковані гриби, овочі. Субота, неділя (19, 20, 26, 27 серпня) — допускається гаряча їжа з додаванням олії. Можна їсти супи, печену і варену картоплю, каші, печені й тушковані гриби, овочі.

У свято Преображення Господнього, 19 серпня, відбувається легке послаблення посту, коли вірянам дозволяють їсти рибу та рибні продукти, додавати олію, а також пити червоне вино.

Загалом дозволено їсти в період посту рослинну їжу: гриби, картоплю, овочі, горіхи, ягоди й фрукти, крупи. Це має бути помірне вживання пісних страв та напоїв.

Зазначимо, що піст – це особливий період турботи про свою душу. Віряни відвідують богослужіння, багато моляться, думають про свої гріхи. В цей час заборонено влаштовувати гуляння, розважатися, гучно сміятися, веселитися.



Які релігійні свята відзначають в серпні / Інфографіка ПЦУ

До слова, Православна церква України вже цього року переходить з юліанського на новоюліанський календар. Перехід відбудеться 1 вересня 2023 року. Як змінюються дати свят – читайте у статті.