Успенский пост начался: что можно есть, а что – категорически запрещено

Успенский пост в 2023 году начинается 14 августа и заканчивается 27 августа. Он готовит верующих к Успению Пресвятой Богородицы — одному из величайших церковных праздников этого месяца. Ниже читайте – что можно и нельзя есть во время Успенского поста.

Успенский пост длится две недели и завершается в канун Успения Пресвятой Богородицы. По строгости его можно сравнить с Великим постом, пишет 24 Канал.

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Успенский пост существует еще с давних времен христианства. Есть определенные правила и традиции, которых рекомендует соблюдать церковь.

Согласно церковным преданиям, Дева Мария всю свою жизнь соблюдала суровую умеренность в блюдах, а за три дня до своего успения вообще прекратила употреблять пищу, пила только воду. Поэтому верующие возлагают на себя ограничения, следуя примеру Богородицы.

Что из еды запрещено в пост

В Успенский пост верующие должны воздержаться от:

пищи животного происхождения,

молочных продуктов,

рыбы и морепродуктов.

Что можно есть в Успенский пост

Понедельник, среда, пятница (14, 16, 18, 21, 23, 25 августа) — верующие должны соблюдать сухое питание, то есть употреблять можно сухофрукты, овощи, фрукты, орехи, пророщенное зерно, мед.

(14, 16, 18, 21, 23, 25 августа) — верующие должны соблюдать сухое питание, то есть употреблять можно сухофрукты, овощи, фрукты, орехи, пророщенное зерно, мед. Вторник, четверг (15, 17, 22, 24 августа) – разрешено есть горячую пищу без добавления масла. Это могут быть каши, печеный и вареный картофель, супы, печеные и тушеные грибы, овощи.

(15, 17, 22, 24 августа) – разрешено есть горячую пищу без добавления масла. Это могут быть каши, печеный и вареный картофель, супы, печеные и тушеные грибы, овощи. Суббота, воскресенье (19, 20, 26, 27 августа) – допускается горячая еда с добавлением масла. Можно есть супы, печеный и вареный картофель, каши, печеные и тушеные грибы, овощи.

В праздник Преображения Господня, 19 августа, происходит легкое ослабление поста когда верующим позволяют есть рыбу и рыбные продукты, добавлять масло, а также пить красное вино.

В общем, разрешено есть в период поста растительную пищу: грибы, картофель, овощи, орехи, ягоды и фрукты, крупы. Это должно быть умеренное употребление постных блюд и напитков.

Отметим, что пост – это особый период заботы о своей душе. Верующие посещают богослужения, много молятся, думают о своих грехах. В это время запрещено устраивать застолья, развлекаться, громко смеяться, веселиться.



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