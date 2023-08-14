Успенський піст 2023: гарні картинки-привітання для рідних і друзів

14 серпня розпочався Успенський піст – один з чотирьох значущих постів у році, який триває два тижні. Закінчується піст важливим церковним святом – Успінням Пресвятої Богородиці, яке відзначають 28 серпня.

Успенський піст, як і всі інші пости, спрямований на очищення тіла та оновлення душі. У цей період віряни зосереджуються на духовних цінностях і відмовляються від певних тілесних задоволень.

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Картинки-привітання з Успенським постом



Привітання з Успенським постом / Колаж 24 каналу



Картинки-привітання з Успенським постом 2022 / Колаж 24 каналу



Успенський піст в Україні картинки-привітання / Колаж 24 каналу



Картинки-привітання з Успенським постом 2022 / Колаж 24 каналу



Як привітати з Успенським постом / Колаж 24 канал