У народі свято називається "Головосік". 24 Канал розповість, у чому суть свята Усікновення глави святого Іоанна Предтечі.

Цікаво Україна переходить на новий церковний календар: що цьому передувало і як зміняться дати свят

Цього року Усікновення глави Іоана Предтечі в ПЦУ вирішили святкувати за новоюліанським стилем – 11 вересня. Проте через зміну календаря свято будуть відзначати в іншу дату. Починаючи від 2024 року, воно припадатиме на 29 серпня.

Історія свята

Церква не відносить це торжество до числа дванадесятих свят. Однак це досить важлива дата, а тому в цей день християни дотримуються строгого посту. Адже Іван Хреститель довгий час жив в пустелі, де харчувався лише медом та рослинами.

Саме свято Усікновення глави Івана Предтечі пов'язане зі страшними подіями. Згідно з переказами, святому відрубали голову за наказом царя Ірода.

Пасербиця правителя виконала танець, який дуже сподобався Іроду, тому той пообіцяв їй виконати бажання. Проте дівчина попросила голову Іоанна Хрестителя, адже була язичницею. В результаті пророка ув'язнили, а потім убили.

Молитва в день вшанування пророка

Цього дня потрібно згадувати про всі свої гріхи та молитися за їх спокутування.

Також моляться Іоанну Хрестителю про здоров'я:

Святий Предтечі і Хрестителю Христовий Іоанну! Проповідник сий покаяння, каються не погорди нас, але молися до Владиці Христу за нас, негідних рабів, сумовитих, немічних, у многія гріхи впадших. Смерті убо чаєм, про гресех же наших ніколи ж поболехом і про Царство Небесне не попекохомося: але не погорди нас, Хрестителю Христовий, чесний Предтечі, болій народжених всіх, постником і пустинником наставнику, чистоти вчителю і ближній друже Христовий.

Тебе молимо, до тебе вдаємося: не відкинь нас, які просять твого заступництва, обнови душі наша покаянням, еже є друге хрещення: твоїм клопотанням перед Господом випроси нам очищення гріхів. Уста негідна волають до тебе, і душа смиренна молиться, серце скрушене з глибини зітхає: простри пречисту твою правицю і захисти нас від ворогів видимих і невидимих.

Їй, Господи Ісусе Христе! Молитвами Святого Іоанна Хрестителя твого, Пречистої Твоєї Матері, Володарки нашої Богородиці, спаси нас, грішних рабів твоїх, що каються про гріхи. Ти бо єси Бог тих, хто кається, і на тебе, Спасителя, покладаємо надію, славяще Пресвяте Ім'я Твоє, з Безначальним Твоїм Отцем, і з Пресвятим і Благим і Животворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків.