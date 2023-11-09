Розкидайте це на картопляні грядки, і наступного року отримаєте потрійний урожай

Досвідчені городники знають, що листопад — це ідеальний час, щоб підживити грядки для наступного врожаю картоплі. Ґрунт потребує хорошої підготовки, щоб на ньому добре вродили різні культури.

Існує безліч методів підживлення землі для гарного врожаю картоплі. Проте іноді ґрунт зовсім не годиться для цього. Фермери розказали, як перетворити навіть найбіднішу землю на чорнозем.

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Чим підживити ґрунт для доброго врожаю картоплі

Отримати потрійний врожай картоплі допоможе саморобний компост – органічний вид добрива. Він утворюється внаслідок розкладання природних матеріалів: опалого листя, гілок, залишків їжі, бадилля бур'янів. Компост робить ґрунт більш родючим завдяки своїй поживності. Він також має корисний вплив на рослини – робить їх здоровими та продуктивними.

Як зробити компост

Спочатку зберіть органічні матеріали: листя, гілки, траву, шматки картону. Головне, щоб вони не мали хімічних забруднень чи шкідливих складників.

Складіть компостну купу. Розподіліть органічні матеріали на відведеній для цього ділянці. Там вони поступово будуть розкладатися та перетворюватися на корисні органічні добрива.

Гарний врожай картоплі / Фото Pexels

Додайте води та повітря. Варто регулярно зволожувати компост та вентилювати купу, перемішуючи органічний матеріал. Тоді процес розкладання відбудеться швидше.

Покрийте компостну купу. Щоб зберегти вологість і тепло, компост варто накрити сухою травою чи картоном. Зимою, під впливом тепла, він буде швидше розкладатися. Так, навесні ви отримаєте органічне добриво для збільшення урожаю картоплі.

Завдяки саморобному компосту, ґрунт на ваших картопляних грядках стане поживним та родючим. Крім того, картопля не матиме залишків хімічних добрив.