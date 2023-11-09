Существует много методов подкормки земли для хорошего урожая картофеля. Однако иногда почва совсем не годится для этого. Фермеры рассказали, как превратить даже самую бедную землю в чернозем.

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Чем подкормить почву для хорошего урожая картофеля

Получить тройной урожай картофеля поможет самодельный компост – органический вид удобрения. Он образуется вследствие разложения природных материалов: опавших листьев, веток, остатков пищи, ботвы сорняков. Компост делает почву более плодородной благодаря своей питательности. Он также оказывает полезное влияние на растения – делает их здоровыми и продуктивными.

Как сделать компост

Сначала соберите органические материалы: листья, ветки, траву, куски картона. Главное, чтобы в них не было химических загрязнений или вредных составляющих.

Составьте компостную кучу. Распределите органические материалы на отведенном для этого участке. Там они постепенно будут разлагаться и превращаться в полезные органические удобрения.

Хороший урожай картофеля / Фото Pexels

Добавьте воду и воздух. Следует регулярно увлажнять компост и вентилировать кучу, перемешивая органический материал. Тогда процесс разложения произойдет быстрее.

Накройте компостную кучу. Чтобы сохранить влажность и тепло, компост следует накрыть сухой травой или картоном. Зимой, под влиянием тепла, он будет быстрее разлагаться. Так, весной вы получите органическое удобрение для увеличения урожая картофеля.

Благодаря самодельному компосту, почва на ваших картофельных грядках станет питательной и плодородной Кроме того, картофель не будет иметь остатков химических удобрений.