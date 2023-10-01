День створення УПА: історія та традиції цього свята
Сьогодні в Україні відзначають День створення УПА. Українська Повстанська Армія була єдиною військовою силою у Другій світовій війні, яка визначала стратегічною метою своєї боротьби створення незалежної Української держави.
Про історію Дня створення Української Повстанської Армії, традиції і важливість цього свята розповідає 24 Канал.
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День створення УПА
Перш за все, варто зазначити, що Українська Повстанська Армія – військово-політична формація українського визвольного руху. Символічним днем створення УПА вважається 14 жовтня 1942 року. За офіційними даними, саме тоді був сформований перший підрозділ (сотня) у місті Сарни Рівненської області.
УПА діяла до вересня 1949-го. Опісля її реорганізували у збройне підпілля, діяльність якого тривала до початку 1960 років.
УПА була єдиною військовою силою у Другій світовій війні, яка визначала стратегічною метою своєї боротьби створення незалежної Української держави, відповідно боротьба розгорталася проти усіх держав, що намагалися завадити цьому,
– підкреслили в Інституті національної пам'яті.
У 1944 році як орган політичного керівництва УПА та всього визвольного руху було створено Українську Головну Визвольну Раду. Це протопарламент, який складався з представників різних політичних сил.
До речі, саме УГВР у 1947 році своєю постановою закріпила за 14 жовтня традицію святкувати День створення УПА, окремо підкресливши відсилання до козацьких традицій Гетьманської України.
День 14 жовтня, що збігається з історичним козацьким святом Покрови, вводиться як святковий день УПА,
– йшлося в постанові.
Традицію відзначати свято Покрови як День УПА зміцнив третій президент. 14 жовтня 2006 року Віктор Ющенко підписав указ, який передбачає "всебічне і об'єктивне" вивчення та висвітлення діяльності ОУН-УПА та інших організацій національно-визвольного руху, ініціював законопроєкт про надання статусу ветеранам — воїнам ОУН-УПА. З того часу в Україні почали проводити Марш УПА.