День створення УПА: історія та традиції цього свята

Сьогодні в Україні відзначають День створення УПА. Українська Повстанська Армія була єдиною військовою силою у Другій світовій війні, яка визначала стратегічною метою своєї боротьби створення незалежної Української держави.

Про історію Дня створення Української Повстанської Армії, традиції і важливість цього свята розповідає 24 Канал.

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День створення УПА

Перш за все, варто зазначити, що Українська Повстанська Армія – військово-політична формація українського визвольного руху. Символічним днем створення УПА вважається 14 жовтня 1942 року. За офіційними даними, саме тоді був сформований перший підрозділ (сотня) у місті Сарни Рівненської області.

УПА діяла до вересня 1949-го. Опісля її реорганізували у збройне підпілля, діяльність якого тривала до початку 1960 років.

УПА була єдиною військовою силою у Другій світовій війні, яка визначала стратегічною метою своєї боротьби створення незалежної Української держави, відповідно боротьба розгорталася проти усіх держав, що намагалися завадити цьому,

– підкреслили в Інституті національної пам'яті.

У 1944 році як орган політичного керівництва УПА та всього визвольного руху було створено Українську Головну Визвольну Раду. Це протопарламент, який складався з представників різних політичних сил.

До речі, саме УГВР у 1947 році своєю постановою закріпила за 14 жовтня традицію святкувати День створення УПА, окремо підкресливши відсилання до козацьких традицій Гетьманської України.

День 14 жовтня, що збігається з історичним козацьким святом Покрови, вводиться як святковий день УПА,

– йшлося в постанові.

Традицію відзначати свято Покрови як День УПА зміцнив третій президент. 14 жовтня 2006 року Віктор Ющенко підписав указ, який передбачає "всебічне і об'єктивне" вивчення та висвітлення діяльності ОУН-УПА та інших організацій національно-визвольного руху, ініціював законопроєкт про надання статусу ветеранам — воїнам ОУН-УПА. З того часу в Україні почали проводити Марш УПА.

Марш УПА у Києві у 2020 році / 24 Канал

Цього року вперше День УПА в Україні відзначають 1 жовтня. Це пов'язують з реформою церковного календаря.

До Дня створення УПА / Фото з відкритих джерел

Фотоальбом Дня створення УПА / Косівська районна рада