День создания УПА: история и традиции этого праздника

Сегодня в Украине отмечают День создания УПА. Украинская Повстанческая Армия была единственной военной силой во Второй мировой войне, которая определяла стратегическую цель своей борьбы за создание независимого Украинского государства.

Об истории Дня создания Украинской Повстанческой Армии, традициях и важности этого праздника рассказывает 24 Канал.

Кстати говоря История праздника Покрова Богородицы: когда появилось в Украине

День создания УПА

Прежде всего стоит отметить, что Украинская Повстанческая Армия – военно-политическая формация украинского освободительного движения. Символическим днем создания УПА считается 14 октября 1942 года. По официальным данным, именно тогда было сформировано первое подразделение (сотня) в городе Сарны Ровенской области.

УПА действовала до сентября 1949-го. Впоследствии ее реорганизовали в вооруженное подполье, деятельность которого продолжалась до начала 1960-х годов.

УПА была единственной военной силой во Второй мировой войне, которая определяла стратегической целью своей борьбы создание независимого Украинского государства, соответственно борьба разворачивалась против всех государств, пытавшихся помешать этому.

– подчеркнули в Институте национальной памяти.

В 1944 году как орган политического руководства УПА и всего освободительного движения был создан Украинский Главный Освободительный Совет. Это протопарламент, состоявший из представителей разных политических сил.

Кстати, именно Украинский Главный Освободительный Совет в 1947 своим постановлением закрепил за 14 октября традицию праздновать День создания УПА, отдельно подчеркнув отсылку к казацким традициям Гетманской Украины.

День 14 октября, совпадающий с историческим казацким праздником Покрова, вводится как праздничный день УПА,

– говорилось в постановлении.

Традицию отмечать праздник Покрова как День УПА укрепил третий президент. 14 октября 2006 года Виктор Ющенко подписал указ, предусматривающий "всестороннее и объективное" изучение и освещение деятельности ОУН-УПА и других организаций национально-освободительного движения, инициировал законопроект о предоставлении статуса ветеранам - воинам ОУН-УПА. С этого времени в Украине начали проводить Марш УПА.

Марш УПА в Киеве в 2020 году / 24 Канал

В этом году впервые День УПА в Украине отмечается 1 октября. Это связано с реформой церковного календаря.

Ко Дню создания УПА / Фото из открытых источников

Фотоальбом Дня создания УПА / Косовский районный совет