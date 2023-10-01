Об истории Дня создания Украинской Повстанческой Армии, традициях и важности этого праздника рассказывает 24 Канал.

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День создания УПА

Прежде всего стоит отметить, что Украинская Повстанческая Армия – военно-политическая формация украинского освободительного движения. Символическим днем создания УПА считается 14 октября 1942 года. По официальным данным, именно тогда было сформировано первое подразделение (сотня) в городе Сарны Ровенской области.

УПА действовала до сентября 1949-го. Впоследствии ее реорганизовали в вооруженное подполье, деятельность которого продолжалась до начала 1960-х годов.

УПА была единственной военной силой во Второй мировой войне, которая определяла стратегической целью своей борьбы создание независимого Украинского государства, соответственно борьба разворачивалась против всех государств, пытавшихся помешать этому.

– подчеркнули в Институте национальной памяти.

В 1944 году как орган политического руководства УПА и всего освободительного движения был создан Украинский Главный Освободительный Совет. Это протопарламент, состоявший из представителей разных политических сил.

Кстати, именно Украинский Главный Освободительный Совет в 1947 своим постановлением закрепил за 14 октября традицию праздновать День создания УПА, отдельно подчеркнув отсылку к казацким традициям Гетманской Украины.

День 14 октября, совпадающий с историческим казацким праздником Покрова, вводится как праздничный день УПА,

– говорилось в постановлении.

Традицию отмечать праздник Покрова как День УПА укрепил третий президент. 14 октября 2006 года Виктор Ющенко подписал указ, предусматривающий "всестороннее и объективное" изучение и освещение деятельности ОУН-УПА и других организаций национально-освободительного движения, инициировал законопроект о предоставлении статуса ветеранам - воинам ОУН-УПА. С этого времени в Украине начали проводить Марш УПА.

Марш УПА в Киеве в 2020 году / 24 Канал

Обратите внимание! В этом году впервые День УПА в Украине отмечается 1 октября. Это связано с реформой церковного календаря.

Ко Дню создания УПА / Фото из открытых источников

Фотоальбом Дня создания УПА / Косовский районный совет