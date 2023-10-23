Як правильно укривати троянди на зиму та яких сортів це стосується

Садівники мають різні думки щодо того, чи варто укривати троянди на зиму. Багато чого залежить від сорту.

Укривати троянди на зиму чи ні, залежить від погоди. Якщо немає морозів і сильних холодів, то це робити необов'язково. Добре переживуть зимову пору гібриди троянд, паркові, видові та зимостійкі сорти. Їх треба просто підгорнути компостом або торфом. Але інші сорти таки потребують укриття.

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Троянди слід укрити, коли починаються стабільно низькі температури, десь -5. Зазвичай – це кінець жовтня або початок листопада.

Чим укрити кущову троянду

Для кущових троянд є 2 способи укриття. Перший – просто взяти дві дошки та встановити їх навколо куща. Зверху треба покрити міцним матеріалом.

А другий метод полягає у тому, аби замульчувати нижню частину куща десь на 20 сантиметрів, а зверху – укласти сухе листя або гілки ялинки. Але це допоможе лише в неморозну зиму.

Чим укрити плетисту троянду

З плетистими трояндами треба поводитися акуратно, щоб не зачепити довгі стебла. Насамперед слід прищипнути пагони, вирвати листя, витягнути опори, якщо вони є.

Основу куща треба замульчувати. Пагони нахиляють й ставлять на лапник – гілля хвойних дерев. Зверху теж укривають хвоєю й тоді перемотують агроволокном.

Зверніть увагу на кущ: якщо він твердий, то не варто його гнути. Тоді його треба оточити рулоном із сітки, а всередину внести сухе листя, хвою або тирсу. Обгортають все мішком та фіксують мотузкою.

Чим укрити штамбову троянду

Штамбові троянди треба нахилити до землі та закріпити у такому положенні. Під основу куща сиплять пісок, листя чи хвою. Зверху можна укрити гілками ялини, а потім – агроволокном або іншим міцним матеріалом.

Якщо не хочете гнути гілки троянд, можна все загорнути руберойдом – гідроізоляційним матеріалом для покрівлі. Всередину сиплять хвою, листя чи тирсу. Зверху одягають мішок та зав'язують мотузкою.

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