6 українських прізвищ, які давали гарним та добрим людям

Походження українських прізвищ дуже цікаве. Вони, зокрема, утворюються від певних рис характеру, роду заняття або особливостей зовнішності. Наприклад, є родові імена, які давали добрим та красивим людям.

Такі прізвища можна знайти й у наш час. Варто лише уважніше придивитися до свого оточення, аби більше дізнатися про походження їхнього роду.

До речі Викликають усмішку: 12 українських прізвищ, які вигадали заради жарту

Добірка прізвищ, які раніше належали гарним та добрим людям

Прізвища Голуб та Голубченко давали добрим, лагідним та тихим людям. В українській мові навіть можна знайти цікаві словосполучення: діти-голуб'ята, дівчина-голубонька, мати-голубка.

Голуб – 18602 носіїв. Найчастіше зустрічається у Києві, Харкові та Дніпрі.

Голубченко – 585 носіїв. Найчастіше зустрічається у Сумах, Маріуполі та у місті Охтирка, Сумської області.

Прізвище Лебідь носили красиві чоловіки, у яких чудова постава та тіло. Цікаво, що його власники походять з козацького роду. В Україні людей з цим родовим іменем є досить багато – 8978.

У Києві – 432.

У Дніпрі – 379.

У Харкові – 193.

Прізвища, які давали гарним людям / Фото Canva

Прізвище Левенець також отримували високі та гарні чоловіки. Його можна знайти у козацьких реєстрах за 1756 рік. Загалом є 2675 українців, яким належить таке родове ім'я. Найпопулярніше воно у Києві (104), Харкові (90) та Одесі (87). Однак можна почути й на західних територіях нашої держави.

Прізвище Перепелиця належало дівчатам, яких вважали красивими. Зараз його носіїв налічується 8517: Харків – 464, Київ – 438, Дніпро – 315. Раніше це слово вживалося як комплімент. Наприклад, "дівчатонька – перепілочки" або "моїй сестриці – перепелиці".

Прізвище Мальований досі популярне в Україні. Власників цього родового імені є 1729. Серед міст, де воно найбільше зустрічається, є Київ (97), Вінниця (65) та Дніпро (48). Це прізвище також говорить про людську вроду. Адже навіть зараз можна почути вислів: "гарний, як намальований".