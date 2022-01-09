Українські знаменитості зібрались у Romantik Spa Hotel. Гості зі всієї України мали нагоду відчути особливий дух свят. Не обійшлося й без обов'язкових атрибутів – куті із секретними інгредієнтами, колядок та величезної любові. 24 канал побував на святі й готовий розповісти всі деталі його проведення.

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Як українські зірки Різдво святкували

Святвечір почався разом із колядниками та сурмами трембіти. Вони виконали для гостей декілька різдвяних пісень. Ведучими свята були Людмила Барбір і Руслан Сенічкін.

Щороку на фестиваль приходить усе більше й більше родин. Тож для ювілейного святкування на гостей чекав сюрприз – усі події відбувалися в новому холі, який поміщає приблизно тисячу людей.

"Сьогодні ми можемо сказати, що Карпати зазвучать по-новому, – розповів засновник фестивалю Winter Romantik Fest та власник Romantik Spa Hotel Іван Гаврон, – адже на Новий рік та Різдво ми відкрили сучасний та комфортний концерт-хол із найсучаснішим звуком та світлом. Віднині тут будуть проходити великі концерти та вистави. Концертний хол може працювати в режимі конференцій та конгресів, як всеукраїнського формату, так і міжнародного".

Як проходив казковий фестиваль

Відкрила музичний Святвечір співачка Наталія Бучинська, яка запалила зал – усі підспівували хором. Уже згодом для 24 каналу вона зазначила, що Різдво це особливий час, коли здійснюються мрії. Для її родини – це головне свято, яке дає багато надій на добро та мир.

Особливо цьогоріч я відчула, що люди захотіли якогось нового відліку, відкинути все старе й залишити минулого року. На Різдво загадуються бажання і всі вони обов'язково здійснюються. Це особлива ніч, така радісна та навіть смачна,

– зазначила виконавиця.



Наталія Бучинська поділилась емоціями / Фото пресслужба Romantik Spa Hotel

Несподівані дуети

Згодом гості почули чутливий виступ соліста гурту Скай Олега Собчука. Він і першим покликав до себе на сцену ведучого Руслана Сенічкіна для спільної пісні. Потім він запросив і Тоню Матвієнко для зворушливого виступу.



Чарівний дует Олега Собчука та Тоні Матвієнко / Фото пресслужба Romantik Spa Hotel

Потім на сцену вийшов Арсен Мірзоян і нагадав про те, як важливо збиратися разом у складні часи й нагадав про людей, які зараз перебувають на Сході й дозволяють нам збиратися сім'ями. Тож неочікувано для всіх заспівав дуетом разом із Собчуком, якого тепер він уже "покликав собі на допомогу".



Арсен Мірзоян / Фото пресслужба Romantik Spa Hotel

Секрети зіркової куті

Зірки також приготували різдвяну кутю, а гості заходу могли скуштувати її та вибрати найсмачнішу. Останні кілька років перемагала Ольга Сумська зі своїм унікальним рецептом. Цьогоріч перемогу вдалося здобути Наталії Бучинській.

Для куті всім запропонували однакові інгредієнти – пшеницю, мак, мед, родзинки, курагу, узвар та горіхи. Кожен мав приготувати кутю за своїм рецептом, використовуючи власні інгредієнти та пропорції.

Однак цьогоріч на зірок чекав неочікуваний сюрприз. У кожного був несподіваний та особливий інгредієнт, який вони повинні були додати до традиційного рецепта. Він і зробив їхню кутю особливою та ексклюзивною.

Зокрема, Наталія Бучинська розповіла, що головний інгредієнт її куті – це любов і трішечки бренді.

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян – традиційно готують кутю за батьківським рецептом, а цьогоріч додали замочені сушені вишні.

Кутю завжди готував тато, тому що потрібні були сильні чоловічі руки, щоби гарно протерти мак у макітрі, щоби він пустив молочко. У нас завжди була водяниста, несолодка кутя. Це смак мого дитинства,

– поділилась Тоня Матвієнко.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк зазвичай готують кутю зі пшеницею, маком, сухофруктами та горіхами. А цьогоріч повинні були додати чорний перець, кардамон та корицю.



Ользі Сумській випало додати до куті кардамон та корицю / Фото пресслужба Romantik Spa Hotel

Особливості ювілейного фестивалю

"Багато сімей, які приїжджають до нас, вони вперше куштують кутю. Людям не доводиться нудьгувати. Це й неймовірні локації, й святкування. Вони отримують неймовірний букет нашої яремчанської культури", – зазначив засновник фестивалю Winter Romantik Fest та власник Romantik Spa Hotel Іван Гаврон.



Зірки запалили на фестивалі / Фото пресслужба Romantik Spa Hotel

Він також розповів, що звісно довелося адаптовуватися до реалій пандемії коронавірусу, однак лише частково, адже щороку готель покращується та пропонує все найкраще, щоби клієнти почувалися комфортно. Це й система харчування та обслуговування all inclusive, а також басейни з термальною водою.

Іван Гаврон також переконаний, що нові пропозиції та покращення сервісу – це той секрет, завдяки якому вдається збирати щороку гостей та зірок у готелі та на святкуваннях. Далі – більше.

Я переконаний, що ми будемо малими кроками, але впевнено іти вперед і за майбутні роки всі зірки й усі охочі гості встигнуть побувати на нашому фестивалі. Це враховуючи те, що раніше фестиваль тривав лише два дні, сьогодні ми фестивалимо майже 10 днів,

– переконаний Гаврон.



Відчути дух Різдва на Winter Romantik Fest / Фото пресслужба Romantik Spa Hotel

У межах фестивалю також відбуваються й багато унікальних та цікавих подій. Зокрема на другий день проходив аукціон під назвою "Врятуймо скарби разом". Вторговані гроші перейдуть задля збереження стародавніх ікон, який проводиться спільно з Івано-Франківським краєзнавчим музеєм.

Лотами цьогорічного аукціону стали копії реставрованих творів сакрального мистецтва, за які вдалося зібрати 154 000 гривень. Ці гроші надалі підуть до раритетних творів із фондів музею.