В Україні закінчився січневий локдаун: які заклади тепер можна відвідувати

В Україні з 25 січня закінчився локдаун. Тому тепер українцям з обмеженнями, але дозволено відвідувати заклади громадського харчування, кінотеатри, театри, клуби та готелі.
По всій Україні закінчився локдаун, що тривав з 8 по 24 січня 2021 року. Тож з 25 січня країна перейшла в загальнонаціональний карантин, тобто всі регіони є в помаранчевій зоні. Про це повідомляє 24 канал.
До теми Маємо дотримуватися правил, – Шмигаль про послаблення карантину з 25 січня
Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу
Нагадаємо, в Україні продовжили карантин до кінця лютого 2021 року. Денис Шмигаль заявляв, що обмеження планують продовжити до 31 березня.
Також за потреби введуть адаптивний карантин. Це означає, що Україну знову розділять на червону, помаренчеву, жовту та зелену зони.