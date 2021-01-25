В Украине с 25 января закончился локдаун. Поэтому теперь украинцам с ограничениями, но разрешено посещать заведения общественного питания, кинотеатры, театры, клубы и гостиницы.

По всей Украине закончился локдаун, длившийся с 8 по 24 января 2021 года. Поэтому с 25 января страна перешла в общенациональный карантин, то есть все регионы в оранжевой зоне. Об этом сообщает 24 канал.

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Какие заведения разрешено посещать

Согласно ограничений оранжевой зоны, разрешено посещать театры и кинотеатры, но с наполненностью не более или равно 50%.

Также разрешена работа заведений общественного питания, ресторанов и клубов. Однако они должны прекратить работу ночью.

Можно работать отелям.

Что остается закрытым

Нельзя работать спортзалам,

фитнес-центрам,

учреждениям культуры,

хостелам,

туристическим базам,

детским лагерям.

Карантинные ограничения в Украине / Инфографика 24 канала

В Украине продлили карантин

Напомним, в Украине продлили карантин до конца февраля 2021 года. Денис Шмыгаль заявлял, что ограничения планируют продлить до 31 марта.

Также при необходимости введут адаптивный карантин. Это означает, что Украину снова разделят на красную, оранжевую, желтую и зеленую зоны.

О локдауне в Украине с 8 по 24 января читайте по ссылке.