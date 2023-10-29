Українці перевели годинники на зимовий час: 4 цікаві факти, які ви могли не знати

В Україні щороку восени проводиться перехід на зимовий час, а навесні – на літній. Ці зміни завжди викликають суперечки, і постає питання про їхню доцільність.

Перехід на зимовий час щороку відбувається в останню неділю жовтня, у 2023 році це 29 жовтня о 4:00. Уже давно хотіли відмовитися від переходу на літній та зимовий часи, але поки що така традиція все ще залишається. Чим шкідливе переведення годинників та інші цікаві факти читайте далі в матеріалі 24 Каналу.

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Факти про переведення годинників

Звідки пішла традиція переведення годинників

Історія переходу годинника на 1 годину назад має свої коріння у Великій Британії, де вперше ця практика була запроваджена взимку 1908 року. Вважалось, що це допоможе зекономити електроенергію. Пізніше ця практика розповсюдилась на Сполучені Штати Америки, Європу, Австралію та Близький Схід також. А Україна впровадила переведення годинників з моменту незалежності.

Хто не переводить годинники

Тільки два штати США не переводять годинники, це Гаваї та Аризона. Крім того, цього правила не дотримуються деякі території США: Американське Самоа, Ґуам, Пуерто-Ріко і Віргінські острови. Двадцять шість штатів США також висловили бажання залишити літній час і припинити переведення годинників. Флорида може бути першою серед них, проте це вимагатиме зміни законодавства США.

Чому переводять годинники саме у неділю

Традиційно, переведення стрілок годинника відбувається в вихідний день, щоб дати людям додатковий час на адаптацію.

Тривала адаптація

Учені вважають, що навіть, якщо людина не відчуває дискомфорту від зміни часу, її організм реагує новий графік сну, і це може вплинути на неї негативно. Дослідники розрахували, що адаптація до нового режиму зазвичай займає близько двох тижнів. У цей період людина може відчувати роздратованість та інші незручності.