Переход на зимнее время ежегодно происходит в последнее воскресенье октября, в 2023 году это 29 октября в 4:00. Уже давно хотели отказаться от перехода на летнее и зимнее время, но пока такая традиция все еще остается. Чем вреден перевод часов и другие интересные факты читайте далее в материале 24 Канала.

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Факты о переводе часов

Откуда пошла традиция перевода часов

История перехода часов на 1 час назад имеет свои корни в Великобритании, где впервые эта практика была введена зимой 1908 года. Считалось, что это поможет экономить электроэнергию. Позже эта практика распространилась на Соединенные Штаты Америки, Европу, Австралию и Ближний Восток тоже. А Украина ввела перевод часов с момента независимости.

Кто не переводит часы

Только два штата США не переводят часы, это Гавайи и Аризона. Кроме того, этого правила не соблюдают некоторые территории США: Американское Самоа, Гуам, Пуэрто-Рико и Виргинские острова. Двадцать шесть штатов США также выразили желание оставить летнее время и прекратить перевод часов. Флорида может быть первой среди них, однако это потребует изменения законодательства США.

Почему переводят часы именно в воскресенье

Традиционно перевод стрелок часов происходит в выходной день, чтобы дать людям дополнительное время на адаптацию.

Продолжительная адаптация

Ученые считают, что даже если человек не испытывает дискомфорта от изменения времени, его организм реагирует новый график сна, и это может повлиять на него негативно. Исследователи рассчитали, что адаптация к новому режиму обычно занимает около двух недель. В этот период человек может испытывать раздражение и другие неудобства.