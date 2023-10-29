Современные гаджеты автоматически меняют время, а вот механические или не подключенные к интернету устройства, нужно перевести вручную. 24 Канал расскажет, какое сейчас время и как привыкнуть к этому изменению.

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Как теперь изменилось время

Переход на зимнее время произошел, как обычно, в последнее воскресенье – 29 октября. Часы сменили свое время с 3:00 на 4:00. Стрелки переводят в этот день, чтобы люди смогли лучше адаптироваться к новому времени. То есть отныне мы сможем спать на 1 час дольше.

Есть несколько советов, как помочь привыкнуть к таким изменениям.

Обратите внимание на свой сон. Ложитесь и просыпайтесь в одно и то же время.

Выходите на улицу почаще, чтобы подышать свежим воздухом. Это важный аспект, которым часто легкомыслят .

. Стресс очень вредит нашему организму. Поэтому старайтесь не нервничать и больше отдыхать.

Правильно питайтесь. Это придаст вам сил и энергии.

Занимайтесь медитацией, йогой и другими полезными практиками. Они помогут быстрее привыкнуть к новому времени, без ущерба для организма.