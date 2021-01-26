Тваринам у цирку не місце: сумні історії найвідоміших слонів світу

Слони – це великі тварини, які дуже розумні, але їхні історії практично завжди були трагічними. Люди з давніх часів використовували їх у господарстві та для розваг. Але чи безпечно це для самої людини – читайте в матеріалі.

Джерело: LifeStyle 24.

Ще у давні часи слонів використовували у боях, згодом їх почали використовувати в цирках, а також до сьогодні вони потерпають від рук браконьєрів.

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Відомі циркові слони, у чиїх смертях винні люди

Велика Мері

Азійська слониха, яка виступала в американському цирку братів Спаркс. Вони привезли з собою 30-річну Мері на виступ. За нею стежив новачок у циркові роботі, який не вмів поводитися з тваринами. Він повинен був вивести Мері на сцену, але пробив її вухо гачком. Через це слониха розізлилась та затоптала доглядача на смерть.

Місцеві мешканці були обурені цим випадком і відмовились приймати цирк, поки тварина жива.



Велика Мері загинула через людей / Фото natureworld

Під тиском громадськості власники цирку брати Спаркс прийняли рішення стратити Мері. Її повісили на залізничному підйомному крані на очах у 5 тисяч людей.

Майя

Циркова слониха, яку багато років використовували у виставах. Вона загинула під час виступів у складі Національного цирку України, на гастролях у Гомелі, у 2018 році.

Довгий час зоозахисники безрезультатно намагалися звільнити тварину з неволі.



Слониха Майя загинула під час виступу / Фото hmarochos

Слон Джамбо

Слон Джамбо – найвідоміша циркова тварина у світі. З 1865 року його утримували в Лондонському зоопарку, а потім передали до цирку Фінеаса Тейлора Барнума. Понад 2-х років Барнум возив слона по всій Північній Америці. Під час таких гастролей Джамбо трагічно загинув на вокзалі канадського Сент-Томаса. Слона збив потяг.



Джамбо – найвідоміший цирковий слон / Фото kulturologia

Фінеас Барнум уже після смерті продовжив заробляти на Джамбо. Він демонстрував скелет та опудало по всій Америці.

Тайк

Африканська слониха з Мозамбіку, яка виступала в цирку. У 1994 році під час одного з виступів, стався трагічний інцидент. Слониха Тайк намагалась втекти, тому вбила свого тренера та поранила грумера.

Місцеві поліцейські булне в змозі заспокоїти тварину, тому відкрила вогонь. Тайк впала та загинула від ран.



Слониха Тайк / Фото khon2

Топсі

Азійська слониха, яка виступала в цирку американського дресувальника Адама Форпо. Топсі вбила 3-х людей, включаючи жорстокого дресувальника, котрий намагався змусити тварину з'їсти підкурену цигарку.

Через це Топсі вирішили стратити. Слониху вбили за допомогою електричного струму під напругою 6600 В. Смерть настала протягом 10 секунд. Під час страти були присутні 1,5 тисячі осіб.



Слона Топсі стратили струмом / Фото pholder

Де діє заборона на цирк з тваринами

Використання диких тварин у цирках заборонено в Австрії, Болівії, Боснії, Герцеговині, Перу, Ізраїлі, Великій Британії, Коста-Риці, Сінгапурі, Болгарії, а також в деяких частинах США, Бразилії, Хорватії та Бельгії.

В Україні у 2020 році заборонили використовувати тварин у всіх державних цирках країни.