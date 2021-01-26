Слоны – это крупные животные, которые очень умны, но их истории практически всегда были трагическими. Люди с давних времен использовали их в хозяйстве и для развлечений. Но безопасно ли это для самого человека – читайте в материале.

Источник: LifeStyle 24.

Еще в древние времена слонов использовали в боях, впоследствии их стали использовать в цирках, а также до сих пор они страдают от рук браконьеров.

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Известные цирковые слоны, в чьих смертях виноваты люди

Большая Мэри

Азиатская слониха, которая выступала в американском цирке братьев Спаркс. Они привезли с собой 30-летнюю Мэри на выступление. За ней следил новичок в цирковой работе, который не умел обращаться с животными. Он должен был вывести Мэри на сцену, но пробил ее ухо крючком. Поэтому слониха разозлилась и затоптала смотрителя на смерть.

Местные жители были возмущены этим случаем и отказались принимать цирк, пока животное живо.



Большая Мэри погибла из-за людей / Фото natureworld

Под давлением общественности владельцы цирка братья Спаркс приняли решение казнить Мэри. Ее повесили на железнодорожном подъемном кране на глазах у 5 тысяч человек.

Майя

Цирковая слониха, которую много лет использовали в спектаклях. Она погибла во время выступлений в составе Национального цирка Украины, на гастролях в Гомеле, в 2018 году.

Долгое время зоозащитники безрезультатно пытались освободить животное из неволи.



Слониха Майя погибла во время выступления / Фото hmarochos

Слон Джамбо

Слон Джамбо – самое известное цирковое животное в мире. С 1865 года он содержался в Лондонском зоопарке, а затем передали в цирк Барнум. Более 2-х лет Барнум возил слона по всей Северной Америке. Во время таких гастролей Джамбо трагически погиб на вокзале канадского Сент-Томаса. Слона сбил поезд.

Джамбо – самый известный цирковой слон / Фото kulturologia

Финеас Барнум уже после смерти продолжил зарабатывать на Джамбо. Он демонстрировал скелет и чучело по всей Америке.

Тайк

Африканская слониха из Мозамбика, которая выступала в цирке. В 1994 году во время одного из выступлений, произошел трагический инцидент. Слониха Тайк пыталась убежать, потому убила своего тренера и ранила грумера.

Местные полицейские были не в состоянии успокоить животное, поэтому открыли огонь. Тайк упала и погибла от ран.



Слониха Тайк / Фото khon2

Топси

Азиатская слониха, которая выступала в цирке американского дрессировщика Адама Форпо. Топс убила 3-х человек, включая жестокого дрессировщика, который пытался заставить животное съесть подкуренную сигарету.

Поэтому Топси решили казнить. Слониху убили с помощью электрического тока под напряжением 6600 В. Смерть наступила в течение 10 секунд. Во время казни присутствовали 1,5 тысячи человек.



Слона Топс казнили током / Фото pholder

Эти животные погибли не просто так, они показывают, что человек не сможет и не имеет никакого права покорять природу и диких животных.

Где действует запрет на цирк с животными

Использование диких животных в цирках запрещено в Австрии, Боливии, Боснии, Герцеговине, Перу, Израиле, Великобритании, Коста-Рике, Сингапуре, Болгарии, а также в некоторых частях США, Бразилии, Хорватии и Бельгии.

В Украине в 2020 году запретили использовать животных во всех государственных цирках страны.