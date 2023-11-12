Чи можна садити туї вздовж паркану: ви будете вражені користю цього дерева

Туя часто стає головною прикрасою ділянки. Хоча про дерево існує багато забобон, людей це не лякає.

Проте досвідчені господарі й досі сперечаються, чи можна садити туї біля хат, зокрема вздовж паркану. Про користь і шкоду такого рішення, розкаже 24 Канал.

Також цікаво Чи можна садити туї біля хати: цю відповідь має знати кожен

Користь туї на ділянці

Туя виділяє у два рази більше фітонцидів, аніж звичайні листяні дерева. Завдяки їм, підвищується імунітет, швидше загоюються рани, очищаються легені та проходять алергічні захворювання. Крім того, фітонциди корисні для шлунку. Речовини також ефективно вбивають шкідливі грибки й бактерії. Саме тому дерево добре садити навколо будинків.

У холодну пору року виділяється менше кисню. Проте люди, на чиїх ділянках ростуть туї, відчувають, що дерево допомагає легше дихати. До речі, воно зовсім не боїться вихлопних газів від автомобілів. Туї навпаки очищають повітря.

Туя взимку / Фото Pixabay

Чагарник туї розростається в дуже щільний живопліт. Це справжній порятунок для власників будинків. Адже хвоя ефективно затримує пил. Тож дерево гарно очищає територію.

Туї досить непогано захищають від шуму. Якщо висадити дерево біля паркану, то можна насолоджуватися тишею. Найкраще це робити у два або три ряди.

А яка шкода

Окрім величезної кількості прикмет, є ще й інші причини, чому не можна висаджувати туї на подвір'ї, зокрема й вздовж паркану: