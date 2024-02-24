До річниці повномасштабного вторгнення: 8 сильних цитат Ратушного, Кузьми та Забужко про війну

Сьогодні, 24 лютого, відзначається друга річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Саме цього дня, два роки тому, багато українців прокинулися в страху та нерозумінні, адже почули гучні вибухи.

Однак російсько-українська війна триває вже 10 років. Адже у лютому 2014 року Росія розпочала окупацію Криму, а згодом напала на схід України.

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За 10 років війни Росії проти України відомі люди сказали багато слів, які назавжди закарбуються у пам'яті кожного українця. LifeStyle 24 зібрав найкращі цитати Романа Ратушного, Оксани Забужко та Кузьми Скрябіна.

Роман Ратушний – український активіст, військовослужбовець

Роман Ратушний – один із тих, хто постраждав від жорстокого розгону мирних протестів, які відбувалися на Майдані Незалежності під час Революції Гідності. Тоді, в ніч на 30 листопада 2013 року, "Беркут" побив звичайних студентів.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Роман вступив до тероборони, а згодом воював у складі 93-ї ОМБР ЗСУ "Холодний Яр". Хлопець загинув 9 червня 2022 року, коли потрапив у ворожу засідку під Ізюмом.

Роман Ратушний / Фото з твіттера

Цитати Романа Ратушного про війну

"Випалюйте в собі всю російську субкультуру. Випалюйте в собі всі спогади з дитинства, пов’язані з російським-радянським. Випалюйте в собі стосунки з родичами чи друзями по ту сторону, з усіма, хто є носієм російської субкультури. Інакше це все випалить вас".

"Просто запам'ятайте: чим більше росіян ми вб'ємо зараз, тим менше росіян доведеться вбивати нашим дітям. Ця війна триває понад три сотні років. Коли ми її програємо, ми стаємо гарматним м'ясом для росіян. Коли ми її виграємо – отримуємо час на відпочинок до наступної фази цієї війни. Якщо ви приймете цей факт, вам не потрібні будуть рожеві окуляри від Арестовича чи ваших улюблених аналітиків, які точно знають, коли помре черговий російський цар чи коли у русні закінчаться ресурси".

Оксана Забужко – українська письменниця

Українська письменниця та феміністка Оксана Забужко під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну сказала багато влучних фраз. Її твори можна прочитати двадцятьма мовами. Зокрема, серед відомих робіт є такі: "Польові дослідження з українського сексу", "Notre Dame d'Ukraine: Українка в конфлікті міфологій" та "Музей покинутих секретів".

Оксана Забужко / Фото Ukrainer

Цитати Оксани Забужко про війну

"Українці – сильна нація. Для багатьох на Заході це, схоже, стало несподіваним відкриттям. Але якби це було не так, ми б не пережили сталінського геноциду – страшного штучного голоду 1933 року, що характерно, досі не визнаного за геноцид більшістю представлених тут країн. А ще ми нація сильних жінок. Разом з рештою світу я захоплено стежу, зі сльозами на очах, за моїми співвітчизницями, які нині б’ються поруч із нашими чоловіками".

"Забагато в цій війні символів, аж тріщить од них повітря, забагато мертвих, що стоять у нас за плечима, просячи триматись, і нічого з цим не вдієш, вогняна магма забиває горло, іно встигай ковтати, а тільки плакати не треба, ні, хай уже – після перемоги".

"Секрет нашого героїзму: ми не боїмося Росії. З-поміж усіх націй Європи ми єдині знаємо: те, що Путін десятиліттями був продавав Заходу за добру монету (включно з ядерним шантажем), є не що інше, як купа брехні, омана й блеф".

Кузьма Скрябін – український співак

Відомий український співак Андрій Кузьменко загинув в автокатастрофі 2 лютого 2015 року. Однак деякі його цитати залишаються актуальними й досі. Тоді Кузьма повертався з концерту, який давай разом з гуртом у Кривому Розі. Автомобіль, у якому перебував співак, зіткнувся з молоковозом.

Кузьма Скрябін / Фото з фейсбуку

Цитати Кузьми Скрябіна про війну