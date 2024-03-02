15 цитат про дружбу, які розчулюють до глибини душі

Дружба – це те, що дарує свободу, щастя та спокій. Знайти людину для душі справді буває досить складно. Адже добре, коли вона не лише плаче з нами у хвилини смутку, але й підтримує у радісні моменти.

Зі справжнім другом не потрібно одягати маску, ми повинні бути собою, не боятися показувати справжні емоції та ділитися тягарем, який лежить на душі. LifeStyle 24 зібрав гарні цитати про дружбу, які пробирають до мурашок.

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Цитати про дружбу

"Не обов’язково мати крила, щоб літати. Треба мати в житті людей, які впасти не дадуть". Невідомий автор

"Знайомі з'являються і зникають, а найкращі друзі – це назавжди. Тому що навіть тоді, коли ти не знаєш, куди йдеш, вони допомагають усвідомити, що ти йдеш туди не один". З серіалу "Пліткарка"

"Потрібна велика мужність, щоб протистояти ворогам. Але ще більше мужності потрібно, щоб протистояти друзям". Албус Дамблдор, "Гаррі Поттер і філософський камінь"

"Дружба – це не про те, скільки часу ви проводите разом, а про те, як глибоко ви одне одному довіряєте". Вільям Шекспір

"Справжній друг із тобою, коли ти не правий. Коли ти правий, усякий буде з тобою". Марк Твен

"Дружба – це коли дурні ідеї приходять у дві голови одночасно". Невідомий автор

"Важливо бути людині другом, поки вона жива, а не тоді, коли вона вже померла". Френсіс Скотт Фіцджеральд "Великий Гетсбі"

Красиві висловлювання про дружбу / Фото Canva