7 імен для дівчаток, які залишаються в пам'яті назавжди

Енергія, яка міститься в іменах, визначає подальший вплив на особистість. Тому треба розуміти, що означає кожне з них, аби не помилитися.

Цікаві та красиві імена додають впевненості кожній людині. Вони надихають прагнути більшого та розвиватися. Тому цей фактор треба враховувати. 24 Канал зібрав кілька ідей, як гарно назвати новонароджену дівчинку.

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Цікаві імена для дівчаток: перелік

Фаїна – гарне жіноче ім'я з грецьким походженням. Має значення "блискучий", "той, що сяє", "блискучий". Виникає пряма асоціація з сонцем. Сформувалось від імені Фаейне. У християнстві існує мучениця Фаїна Анкірська.

Пенелопа, ймовірно, теж з'явилося у Давній Греції. Створили на основі 2 слів, що означають "нитка" та "очі". Це ім'я у давнину було символом вірності та надії. Тому що дружина Одіссея, популярної постаті Греції, чекала чоловіка багато років.

Кіра має різні варіанти походження. Перша версія полягає у тому, що ім'я виникло зі санскриту – давньої мови Індії. Спершу казали Кіран, що означає "промінь світла". Потім воно потрапило в перську культуру, в якій переробили ім'я на Куруш з перекладом "як сонце".

Після цього греки трансформували Куруш в Кірію, що стало жіночим варіантом чоловічого імені Кірос. Перекладається як "повелителька", "пані".

Мелісса дуже красиво звучить. Фахівці переконані, що ймення сформувалося від давньогрецького Mέλισσα, яке перекладається як "бджола". У міфології Меліса була німфою, котра нагодувала дитину Зевса молоком і медом.

Аманда – ім'я, що чарує своєю красою. Вперше з'явилось у латинській мові. Походить від дієслова "кохати", відповідно означає "кохана", "люба". Ім'я популярне в англомовній культурі.

Маріанна виникло від римського родового прізвиська Marianus – "з роду Марія", "належить Марію". Деякі експерти вважають, що це ім'я виникло через поєднання двох інших – Марія та Анна. Разом має значення "сумна красуня".

Сніжана – питомо українське ім'я, яке з'явилось від предків-слов'ян. Походить від слова"сніг", тож означає "сніжна", "замерзла".