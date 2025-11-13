Про те, як з'явилась Чорна п'ятниця, чому вона так називається – розповідає 24 Канал з посиланням на History.

Чорна п'ятниця 2025: як виникла і чому так називається?

Найбільш популярна версія пов'язує виникнення терміна "Чорна п'ятниця" з поліціянтами Філадельфії 1950-х та 1960-х років. Вони використовували цю фразу для опису жахливого скупчення людей та заторів, що панували в місті в п'ятницю після Дня подяки. Адже саме тоді багато людей брали вихідний і масово вирушали на футбольний матч, після якого на вулицях починався хаос.

Втім, з часом роздрібним торговцям перестало подобатися негативне значення цього терміна. Саме тому в 1980-х роках вони почали просувати інше, більш позитивне пояснення Чорної п'ятниці. Так, вона стала днем, коли бухгалтерські рахунки "виходили у чорне", тобто збитки (червоний колір) перетворювалися на прибуток (чорний колір).

Чорна п'ятниця 2025 / Фото Freepik

Цікаві факти про Чорну п'ятницю

Найперше зафіксоване використання терміна "Чорна п'ятниця" у 1869 році взагалі не стосувалося шопінгу. Річ у тім, що він описував фінансову кризу та обвал на ринку золота в США.

Хоча сьогодні це найвідоміший день розпродажів, до початку 2000-х років найбільшим днем продажів у США часто була остання субота перед Різдвом, а не Чорна п'ятниця.

Також саме розвиток онлайн-торгівлі та прагнення продавців продовжити розпродажі стали поштовхом до створення Кіберпонеділка. Він виник у 2005 році як онлайн-еквівалент Чорної п'ятниці. Як зазначає Britannica, Кіберпонеділок пропонує додатковий стимул для тих, хто хоче уникнути натовпів у фізичних магазинах.

Крім цього, з часом також відбулося зміщення початку розпродажів. Якщо раніше магазини відкривалися рано-вранці у п'ятницю, то тепер багато великих мереж починають акції вже ввечері у День подяки, у четвер.

Коли буде Чорна п'ятниця у 2025 році в Україні?