Фортуна обрала своїх щасливчиків на цей тиждень, розповідає Your Tango.

Свиня (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Добрі вчинки та хороший настрій – те, що допоможе Свиням почуватися на всі 100. Всесвіт дасть зрозуміти, куди рухатися далі та де саме полягає ваш шлях до щастя.

Особливо цікавим днем стане 2 квітня. Це вдалий момент для нових знайомств і теплих зустрічей. Одна спонтанна розмова допоможе усвідомити важливу річ.

Півень (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Всесвіт ділиться з вами однією простою істиною. Не потрібно чекати ідеального моменту, щоб почати діяти. Треба просто зробити цей перший крок. І яка різниця, якщо він буде неідеальним? Згадайте про це саме 5 квітня!

Щур (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Менше нервів та хаосу, а більше стабільності! Саме такий підхід приведе вас до цікавих можливостей. Особливо сильний день – 4 квітня. Саме тоді час розібратися з довгостроковими планами та цілями. Пам'ятайте, що поспіх зараз заважатиме. Вам краще рухатися повільно, але впевнено