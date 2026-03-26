Близнюки, Леви, Скорпіони, ви опинитеся на роздоріжжі. Але це буде той самий шанс змінити все на краще, розповідає Astrology.

Близнюки

Життя вже не раз вас вчило, що спокуслива можливість – це не завжди найкраща історія. Цього разу буде так само. Пропозиція щодо роботи або поїздки виглядатиме дуже легко на папері. Але життя буквально каже вам не поспішати з рішенням. Ретельно усе зважте.

Лев

Леви вже давно відчувають неабияку потребу в змінах. І зорі підказують, що саме зараз потрібно нарешті втілити усе в життя. Почніть з того, що вважаєте найважливішим. Це може бути як переїзд, так і зміна сфери діяльності. А далі все попре!

Скорпіони

Астрологи радять Скорпіонам в жодному випадку не потрапляти в любовний трикутник. І загалом упродовж наступних тижнів варто бути дуже обережними в романтичних історіях. Є ризик зробити неправильний вибір і мучитися через цю помилку ще довго-довго.